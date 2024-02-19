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香港盛事｜一文盡覽3月份盛事活動　金庸武俠人物雕塑展+Dior男裝全球發布時裝展

親子好去處 13:21 2024/02/19

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

旅客可到訪不同景點，與金庸筆下武俠角色打卡「集郵」。(官方圖片)

政府近期為推動本地經濟，吸引遊客，舉辦一連串盛事活動。近日就宣布推出一系列推動盛事的活動。而文化體育及旅遊局去年成立的「文化藝術盛事委員會」一直在全球物色知名盛事落戶香港，今年透過基金支持促成多項國際級盛事舉行。近日就宣布推出一系列推動盛事的活動，當中包括「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」、「 ComplexCon香港 2024」、「Dior秋季男裝系列時裝展2024」以及第九屆「Art Central」。

紀念金庸百年誕辰

金庸作品歷年來已翻譯成逾10種語言風行全球，影響更廣及電影、電視劇、音樂，以至美食、旅遊等，為香港文學經典演進為全球文化品牌的典範，今年更是香港武俠文學泰斗查良鏞(金庸)百年誕辰，文化藝術盛事委員會資助就舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」活動，包括在中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色，呈獻 10 件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》郭靖、「老頑童」周伯通、《雪山飛狐》胡斐等。同場更重現《射鵰英雄傳》的蒙古包，結合數碼創意科技介紹各小說的武俠角色，以沉浸式創新手法全新投入「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」的武俠世界。

香港文化博物館亦將舉辦金庸武俠人物雕塑展。(官方圖片)

另外，香港文化博物館亦將舉辦金庸武俠人物雕塑展，展品亦是由任哲所創作，並輔以多媒體方式展示，屆時旅客就可以到訪不同地點，與金庸筆下不同的角色影相「集郵」。期望藉今次活動讓更多內地及海外人士和年輕一代認識金庸，預計整項盛事將吸引40 萬人次訪客參與。

首度「跳出」美國即選址香港

美國著名國際流行文化活動ComplexCon將首度登陸香港，活動將於佔地約40 萬平方呎的亞洲國際博覽館舉辦，是首次在美國以外的地區舉辦。ComplexCon 為全球最大型的潮流文化盛事，每年在洛杉磯舉行，每場超過 5.5 萬人參加。而今次「ComplexCon香港2024」將有多個頂尖潮流品牌參與，展出最新時尚產品設計及藝術，預計會吸引逾3萬名年輕遊客及市民參與。

美國著名國際流行文化活動ComplexCon將首度登陸香港。(官方圖片)

在港辦國際時裝展 

國際著名時裝品牌Dior即將選址香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，Dior男裝藝術總監Kim Jones屆時將來港參與活動。Dior一直非常支持香港，多次於香港舉辦大型活動，過去亦曾於香港舉辦時裝展，包括 2014春，夏季高級訂製系列時裝展及2016 冬季男裝系列時裝展。今次在香港舉辦 2024 秋季男裝系列時裝展，亦是品牌首度在香港舉行全球發布時裝展。

展示頂尖藝術作品

第九屆Art Central即將舉行。主辦方公佈完整畫廊名單，今年Art Central 共有95 家畫廊參展，其中70%來自亞洲，當中近三分之一畫廊於香港營運藝術空間。而今年參與Art Central的中國內地畫廊和藝術家陣容也是歷年來最強，令活動成為2024年香港藝術週的必到之處。

Art Central迎來第九屆，回復至往年規模，並將會回歸香港地標中環海濱，於經由建築師特別設計的期間限定場地內舉行。作為香港年度藝術週的重要活動，Art Central提供一個卓越的國際平台，用於展示亞洲和世界各地頂尖藝廊和新銳興藝術家的前沿藝術作品，值得各位參與其中。

Art Central將會回歸中環海濱，並展示世界各地頂尖藝廊和藝術家的藝術作品。(官方圖片)

INFO
俠之大者—金庸百年誕辰紀念．江湖雕塑展
地點：中環愛丁堡廣場
日期：3月15日至 7月2日

俠之大者—金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展
地點：香港文化博物館
日期：3月15日至10月7日

「ComplexCon香港2024」
地點：亞洲國際博覽館
日期：3月22至24日

「Dior秋季男裝系列時裝展2024」
日期：3月23日

第九屆「Art Central」
地點：中環海濱
日期：3月28日至31日

記者：傅承嘉

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