賞櫻季節︱全港3大公園櫻花盛放　天水圍睇限定粉紅花海+沙田罕見垂櫻

▲ 賞櫻季節！全港3大公園正值櫻花花期，大家千萬不要錯過！

【親子好去處/賞櫻好去處/櫻花/賞櫻/公園/天水圍公園】春天季節，又到了櫻花綻放的時候，許多市民都會到日本或韓國等地賞櫻， 但其實香港也有不少賞櫻之處！康文署近日更新了櫻花賞花情報，天水圍公園的20多棵櫻花樹現已全部盛放，一片粉色花海猶如置身夢幻國度，吸引了不少人前往打卡！另外，馬鞍山和石門也有櫻花陸續盛開，大家千萬不要錯過花期睇花喇！

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1.天水圍公園

天水圍公園栽種了約20多棵的櫻花樹，當中有10棵為「廣州櫻」，近日園內所有的櫻花經已綻花，吸引了不少人前往打卡，享受櫻花樹下的浪漫。另外，計劃前往賞櫻的大家要留意，櫻花花開後大概只維持約一至兩星期，因此想捕捉粉嫩綻放的花海就要趁早喇！

天水圍公園

地址：元朗天水圍天瑞路六號

交通：港鐵天水圍站乘坐705或751輕鐵前往銀座站

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2.馬鞍山恆明街休憩處

恆明街休憩處種植了約10棵櫻花樹，現已將近滿開，市民除了可以前往賞櫻打卡外，旁邊也有遊樂設施供小朋友玩耍，非常適合一家大細前往賞櫻的好去處！

馬鞍山恆明街休憩處

地址： 馬鞍山恆明街

交通：港鐵恆安站A出口步行約5分鐘

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3.安景街公園

安景街公園位於沙田石門，園內沿城門河畔種植了逾百棵櫻花樹，當中有六棵為公園新種的「洲府枝垂櫻」，屬香港難得一見的垂櫻。園內目前已有約五分一的櫻花盛開，未來時間其他櫻花樹也會逐漸開花，大家千萬不要錯過！

安景街公園

地址：沙田安景街23號

交通：港鐵石門站A，C出口步行約10分鐘

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責任編輯：王明芳

