校長專欄｜民生書院校長好書推介　擺脫手機成癮重拾閱讀習慣

▲ 民生書院葉志兆校長好書推介。

最近買了一本書，覺得越看越有興趣，忍不住放在公事包，計劃在乘搭地鐵的途中繼續看。當我在車廂內一邊翻看這書，一邊思考當中內容，也觀察車廂內四周環境，怦然發覺只有我一人拿一本書手上，其他大部分人的目光都低著頭專注在手機上，不論什麼年紀，指尖及目光都彷彿被磁石吸在手提電話上，各人彷彿陶醉於自己的虛擬世界中！

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閱讀書籍與瀏覽手機有什麼分別呢？可能這沒有優劣之分，只是個人按需要的選擇，而電子產品及科技又確實提高了溝通效率及資訊流通速度。但為什麼絕大部份的人都不知不覺選擇瀏覽手提電話而不會選擇書本來閱讀呢？

學校還鼓勵學生養成閱讀習慣是天方夜譚嗎？電子產品應否完全代替印刷書本? 如果現代人逐漸失去閱讀的習慣會有什麼影響呢？一切的問題開始浮現在我腦中。甚至我問自己甚麼是消息、資訊、意見、觀點、立場、知識、智慧、事實等等；我們究竟需要甚麼呢?

我記起我曾經讀過一本書- 「欲罷不能」，當中分析了一些手提電話的吸引之處，但亦帶出了一些電子產品及科技發展背後的策略、過度使用電子產品的陷阱，甚至從生物學探討行為成癮的原因及影響，當然也有一些解決的建議，例如學習面對面溝通、學習與科技建立健康已有界線的關係、尋找健康的替代品等等。

正如書本封面提醒，假如你有以下症狀，可能就要閱讀這書了：

睡覺時，我把手機放在床頭

不瀏覧社交媒體，我就覺得跟世界脫節了

我貼文前，就在想有幾個讚

一不留神，我就隨手打開電子郵件信箱/手機電子通訊軟件

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