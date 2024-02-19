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網絡熱話丨驚見陌生來電‎　男子1個決定喜中千萬豪宅+百萬現金

休閒消費 13:58 2024/02/19

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英國一名飛機工程師與妹妹合資抽獎，被抽中一棟價值千萬港元的豪宅另加百萬現金，曾一度猶豫是否接聽陌生來電，幸好當時最終選擇接聽，否則白白錯失這份天降橫財。(網上圖片)

電話詐騙無處不在，不少人面對陌生來電時選擇不接聽，但有時一個決定可能改變命運。英國一名飛機工程師早前與妹妹合資購買豪宅抽獎，然而參與多時卻未有消息中獎，早前終被抽中一棟價值200多萬英鎊（約2000多萬港元）的豪宅，另加10萬英鎊現金（約100多萬港元）。中獎男表示，當陌生電話來電通知中獎一刻，曾一度覺得是電話詐騙而考慮拒聽，幸好他當時最終決定接聽，否則就白白錯失這份天降橫財。

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綜合外媒報道，41歲飛機工程師威廉斯(Simon Williams)，育有兩名分別11歲及13歲女兒，一家住在薩塞克斯(Sussex)的3房住所。他一直與妹妹有合夥買Omaze百萬英鎊豪宅抽獎（Million Pound House Draw），不過未曾中獎。威廉斯表示十分羨慕其他幸運得獎者，沒想到去年底，他終於成為其中一位幸運兒，抽中一棟位於德文郡，價值逾200萬英鎊的豪宅，另加10萬英鎊現金。

威廉斯回憶中獎當天的情境，他稱：「當時我正在工作，有陌生電話號碼打來，因為經常接到十分騷擾的電話騙案，本來不想理會，但我很慶幸最後決定接電話！」，否則就與百萬豪宅擦身而過。

威廉斯憶起兒時父親經常帶他到新屋所在的德文郡渡假，他十分期待與女兒到新屋，並希望招待親友一同歡聚。至於會否搬入長住則未有決定，但相信一定是個渡假好去處。

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責任編輯：王明芳

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