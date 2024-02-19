網絡熱話｜帶比特犬入餐廳失控狂吠　鄰桌爸爸護子掀罵戰狗主1句話惹眾怒

▲ 台灣一名狗主帶同比特犬入餐廳入用餐，但比特犬對鄰座小孩吠不停。

狗主帶狗隻外出時，有責任看管好牠們，以保障他人的安全。台灣日前發生一件爭執事件，事緣有食客攜帶一隻比特犬入餐廳，導致店內一對小孩受驚嚇，繼而引發食客之間激烈對罵。

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根據台灣「記者爆料網」報道，事件發生在本月3日、澎湖一間食肆內。當日中午12時許，有4名食客帶同一隻淺啡色的比特犬入內用餐，而鄰桌則坐著一對父母及兩名小孩，當時比特犬未有戴上口罩，牠向兩名小孩狂吠好幾次，令他們受到驚嚇。

▲ （影片截圖）

據報，小孩的父親立即起身與狗主理論，並要求對方把狗隻帶走。但對方不肯就範，兩家人繼而發生口角，期間狗主的一句狠話，令衝突進一步提升，

咬到我會負責！

經過一輪激烈爭執後，最終狗主一家敗走，一行人帶同狗隻離開餐廳。

影片一出，網民一面倒狂罵狗主一家，「把人咬死了怎麼負責？？把你家人做掉一個嗎？還是你直接償命？」、「為什麼要受害者要讓你的狗咬受傷或死亡，然後在讓你事後付醫藥費或賠錢這麼簡單呢？傷疤和死亡是無法回復到被咬之前的狀況、。

比特犬身形雖細小，但其性情兇猛，咬合力驚人，過去亦不時發生比特犬攻擊人類或動物的事件，造成人命傷亡的情況也屢見不鮮。2021年，美國一對夫婦收留了一隻流浪的比特犬，某日牠突然發惡攻擊家中的孩子，孩子最終不治身亡。

不少地方均立法管制危險、大型狗隻。根據台灣《動物保護法》，帶同比特犬此類「具攻擊性之寵物」出入公共場所，規定需要由成年人伴同，並適當的防護措施，為牠配戴透氣口罩，否則最多可被罰款15萬新台幣（約3.75萬港元）。

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責任編輯︰王明芳