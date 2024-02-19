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視后丨胡定欣無懼上山下海　挑戰滑雪成功做「飄雪女王」

娛樂 16:10 2024/02/19

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

定欣係運動達人。

視后胡定欣近曰趁新年與一班朋友到北海道享受滑雪之旅，早前她接受傳媒訪問時表示再次挑戰滑雪，要克服高度、速度，希望今次可以學成歸來。

視后丨胡定欣不想局限演強勢角色　自嘲做喜劇有難度：想找到不同的可能性

享受滑雪之旅

連日來定欣都有上載玩樂照，其中見她晒出趴在雪地照，笑言「鯉魚翻身」：「一年後再玩🏂 估唔到第一日上堂已經超出預期地做到學過的動作，再拆細d去理解，明白多咗已經協調多咗！落Chair lift 穩咗跌少咗好多😅Yeah! 終於可以好好咁感受滑雪…✌🏽✌🏽✌🏽#跌少一次就一次#邊度跌低邊度企返起身。」

定欣去了北海道滑雪。

滑得有板有眼

不少網民都叫定欣分享滑雪片，似乎定欣都有聽到大家的「訴求」，今日（2月19日）終於上載一段滑雪片，見她玩Snowboard 玩得似模似樣，愈滑愈好，在山上慢慢滑下去，還非常享受滑雪這個感覺，她留言：「上堂後，暫時滑得最好的一次，終於可以感受吓滑雪那種飄的感覺。」今次她真的成功Let it go ，化身做「飄雪女王」。

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挑戰上山下海

其實定欣向來是圈中的運動達人，平時熱愛運動跑步做Gym，見她練得有二頭肌﹑背肌兼腹肌，身形弗爆，絕對是日子有功，才有這樣的成果。

另外，向來喜歡挑戰自己，不斷求進步的她，除了滑雪外，早前更挑戰潛水，她當時曾分享潛水片，並留言：「滑雪和潛水係我一直都冇諗過會玩嘅兩種運動， 滑雪我要克服高度和速度， 潛水我要適應水中呼吸模式和海洋嘅深度！

學習過程當中，我要不斷喺恐懼同堅持遊走，某程度上好想離場！但心諗又唔係真係做唔到，做咩要選擇放棄呢！」
上山下海都玩齊，最重要勇於接受恐懼，難怪不少粉絲都指非常佩服定欣！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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