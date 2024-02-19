斷捨離｜新一年立志過極簡生活　盤點30樣「斷捨離」物件

▲ 大家列好斷捨離清單了嗎？

踏入新一年，大家會否立志清理家中舊物或是不需要的物品？因為垃圾徵費延至今年8月1日就正式實施，屆時市民棄置家居廢物須購買指定垃圾袋，每公升收費$0.11，如果不想被收費，就要從現在起學懂斷捨離，究竟有哪些物品可以除之而後快？現在就為大家盤點30樣可以扔掉的物品，讓大家可以將屋企空間最大化！

化妝品/護膚品類：

女人的臉蛋只有一個，但就有無數化妝品和護膚品，例如一張嘴卻有十支以上的唇膏，大家不妨看看哪一些化妝品或護膚品已過期或者不再使用，首要將它們棄掉；同樣地，有些乾掉的指甲油，不喜歡的香水，通通可以拋棄。

1.過期化妝品

2.過期或不適用的護膚品

3.已掉毛的美妝掃或用了兩個月以上的粉撲

4.不會用的化妝品/護膚品試用裝

5.乾掉的指甲油

6.味道不合自己心意的香水

衣物類：

大家可能買很多衫褲鞋襪，但真正常穿的只有幾套，如果發現有衣服或鞋子已超過一年沒有穿著，就可以列入斷捨離清單了，尤其女生，一旦發現內衣變形，就要棄掉，否則影響身材，內褲亦要定期更換；如果襪子已破洞或是失去了一隻，都可以棄掉了。

7.變形內衣褲

8.超過一年沒穿的衣服/鞋子

9.泛黃、褪色、起毛的衣服

10.破洞、失去一隻的襪子

11.不舒服、會磨腳的鞋子

12.很舊的腰帶、帽子

13.沒有再戴的頸巾

飾物類：

飾物可以為一身造型畫龍點睛，但不要以為它們體積小就不佔位置，如果大量囤積，也是很浪費空間，所以生鏽、泛綠、褪色，甚至超過一年沒有戴的飾物，都應該棄掉。

14.生鏽、泛綠、褪色的飾物

15.超過一年沒有戴的飾物

16不再戴的太陽眼鏡

17.失去彈性的橡筋

18.不再用的捲髮棒

日用品類：

很多人不捨得扔掉舊物，認為可以使用就留下來，例如破洞的床單、變黃的毛巾、浴巾，其實這些東西不單不美觀，而且已破爛，適宜直接棄掉；相信很多人都試過收到禮物，覺得包裝盒子或紙袋漂亮便留下來，其實根本不再使用，不如扔掉，鞋盒亦然，放在家中只會佔空間。還有一些舊雜誌、名片、過期帳單、收據等，亦是必需清理的。

19.破洞的床單

20.變黃的毛巾、浴巾

21.閒置的盒子/紙袋

22.多餘的鞋盒

23.多餘的裝飾品

24.已經過期的調味料

25.說明書

26.殘舊的公仔/玩具

27.不再用舊手機

28.舊雜誌、不再看的食譜

29.大量已輸入電話的名片

30.沒有用的收據、過期帳單

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責任編輯：李惠儀