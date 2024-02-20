樂極生悲丨老父除夕夜晚觀看炮仗　吸入煙霧氣喘昏迷8天不治　男星抱棺痛哭：來世再做你兒子

不少國家都會放炮竹慶祝農曆新年，但馬來西亞男星鐘盛忠家中近日卻因此發生慘事。鐘盛忠的父親除夕夜晚（９日）觀看鄰居放炮仗時，疑因吸入過多炮仗釋放的煙霧，導致氣喘發作、陷入昏迷，心臟停頓，入院留醫9日後證實不治。

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鐘盛忠於2月11日在Facebook發文表示，這個新年是自己人生最痛苦，最難過的新年。

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他表示，因為父親除夕夜晚觀看鄰居放炮仗，不小心吸入煙霧致氣喘發作，情況非常嚴重，希望有奇蹟出現，並請大家為父親集氣加油。

「他突然呼吸困難，發紫，僵硬，冰冷。我們趕快送他去醫院。醫生做了兩次cpr搶救，爸爸心停了，做了cpr又回來，然後心跳又再停止，醫生又再做多一次cpr，心跳才再回來。現在只能靠儀器支撐了，爸爸現在是昏迷的狀態。」

不幸的是，鐘父在昏迷9天後，最終仍是不幸離世。鐘盛忠亦在2月17日在Facebook上公佈父親死訊。而妹妹鍾曉玉也貼出與父親的合照，寫道「縱有萬般不捨，仍需一別，爸爸一路好走」，並表示自己「心裡空空的，爸爸現在和我們在不同的空間裡，沒有痛苦，來生再做父女」。

「爸爸還是離開了……謝謝你為我做的一切，我永遠都會記得，永遠感恩。來世一定要再做你的兒子，在另一個世界要過得幸福，要想我哦！」

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