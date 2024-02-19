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深圳好去處｜深圳冰雪節¥88任玩5000呎真雪樂園　必玩10米長冰雪滑梯+直通巴來回

親子好去處 19:18 2024/02/19

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熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

【深圳好去處/深圳親子遊/深圳冰雪節2024/深圳滑雪場】香港天氣溫暖，要帶小朋友玩雪一般都要到外地，不想舟車勞頓又勞民傷財，可以近近哋到深圳福田區的印力中心廣場露天區域。該處正舉辦深圳冰雪節2024「冰雪之境」，戶外園區達5,000平方呎，使用造雪機製造真雪，由德國引進的高溫造雪技術，能突破攝氏零度以下才能降雪的環境限制，毋須在天寒地凍的真雪區捱凍，就可以玩到軟綿綿的真雪。印力中心旁邊就是福田山姆超市，大人帶小朋友玩完雪又可逛超市，十分適合親子家庭樂。

深圳冰雪節｜必玩10米長冰雪滑梯 

冰雪節內有不同的玩意，適合大人及不同年齡的小朋友，當中必玩10米長的冰雪滑梯，坐上充氣浮泡由上面衝下來，體驗在雪地上飛馳的快感，非常刺激。另外還有各式各樣的雪橇，可供小朋友乘坐感受雪地滑行樂趣。

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除了刺激的滑雪活動，還可以玩堆雪人或一家大小互擲雪球，享受親子樂。會場有防滑鞋套免費供應，穿上不怕滑倒，另外還有雪桶及雪球夾等遊玩小道具免費借用。

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深圳冰雪節｜港九直通巴士來回

深圳冰雪節2024的開放日期，由即日起至2月25日，單人門票人民幣88元（約96港元)，而雙人門票則要人民幣168元（約183港元)，身高80厘米以下的兒童可免費進場，而單場體驗時間為45分鐘，離開場地後不能再進入，想玩更長時間就要購票。而開放時間為早上9時至晚上9時（晚上8時停止售票及入場）。

交通方面，可由香港乘搭永東巴士直達，每天共有13班次來回，上、下車地點包括赤鱲角機場、東涌東薈城、鑽石山荷里活廣場、油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心及荃灣如心廣場等，成人票價單程$65，來回$100，來回赤鱲角機場單程票則為$150。

乘搭永東巴士可直達深圳福田印力中心。（網上圖片）

入場須知︰

1. 10歲以下兒童需要成人陪同，方可入場。

2. 身高80厘米以下兒童免票，但要由成人陪同，成人需購單人票，所有票種單次有效，離場後不可再次進入，遊玩時間限45分鐘。門票包括防滑雪靴、請勿      穿氣墊鞋及高踭鞋入場。

3. 患有心臟病、高血壓，畏高、孕婦、或酒後不宜，3歲以下與60周歲以上長者，謝絕參與雪地滑梯。

4. 場內不設洗手間、母嬰房及儲物櫃，需保管好個人隨身物品；

5. 不能帶寵物入場。

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責任編輯：王明芳

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