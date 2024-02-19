育兒心得︱農曆年假玩到心散　專家分享5大要訣助學童「收心」重投學習

▲ 學生們要收拾心情開學，迎接新一開年！

聖誕新年假期已過，開心過後要收拾心情重投學業，子女「收心」，家長放心！註冊社工文正康（Chris Sir）就向TOPick讀者分享了5大要訣助家長讓學童收拾心情開學，增強讀書興趣，為下學年的測考做好準備！

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1. 創建理想的學習環境

為孩子營造一個有利於學習的環境至關重要。家長和孩子可以一起動手，整理和收納學習空間，確保書桌整潔、文具和學習資料井然有序。這樣的環境不僅有助於提升孩子的專注力，還能顯著提高他們的學習效率。

2. 共同制定學習目標

坐下來與孩子共同規劃和設定假期後的學習目標。這些目標可以多樣化，從提高學業成績到參加課外活動，再到培養新的興趣愛好和良好的生活習慣。擁有清晰且可實現的目標將激勵孩子保持學習的熱情和正確的方向。

3. 調整和規範作息

假期可能會打亂孩子原有的作息時間表。因此，家長應該幫助孩子在開學前逐步恢復正常的作息，比如培養早睡早起的習慣，這樣可以幫助孩子在假期後更好地適應學校生活。

4. 促進時間管理能力

很多學校假期後都要考試，如果孩子尚未養成良好的時間管理習慣，那麼現在是最好的時機來指導他們如何規劃自己的學習活動。家長可以與孩子一起設計一個簡單的學習計劃，包括安排功課、溫習以及參加學校活動的時間，這有助於孩子更有效地管理自己的日程，同時培養他們的自主性和責任感。

5. 鼓勵閱讀和學習的熱情

激發孩子對學習的熱愛和積極探索的精神是實現長期教育成果的關鍵。家長可以安排固定的閱讀時間，挑選孩子感興趣的書籍進行共讀，這種做法不僅可以加強孩子的閱讀習慣，還能促進他們形成終身學習的態度。

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