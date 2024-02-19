性感女神丨高海寧無懼素顏拍片　高Ling盛裝現身馬場展曲線身段【多圖】

▲ 高海寧人氣不斷上升。

高海寧（高Ling）昨日（2月18日）現身沙田馬場出席「TVB賽馬日」，盛裝現身的高Ling把曲線身段盡展，雖然她已經「包到實」，但身材實在太好，網民睇片段更指她每行一步畫面都十分震撼。

其實高Ling已不再只是靠身材，早已成實力派的她早前憑劇集《新聞女王》於台慶頒獎禮奪得「最佳女配角」獎的高海寧，在劇集的帶挈下近日於內地爆紅，亮相內地節目密密吸金。

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南京姑娘普通話超標準

高ling亦十分識做，不時於小紅書拍片跟內地網民互動，日前她上載教化妝的短片，素顏上陣的她膚質超好，更有「減齡」之效。

網民們留言大讚：「素顏好可愛，化妝更漂亮，漂亮的人怎樣也漂亮」、「皮膚好好」和「不化妝笑起來似大學生」。

另外，網民大讚高Ling說普通話十分流利，只因南京出世的她自細說普通話，這個先天優勢令高海寧深得內地觀眾歡心。

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繼《三十而已》人氣再攀升

人氣爆燈的高Ling出席不少商演活動，本月初，她現身上海小紅書總部派飲品給員工，不少人爭相跟高Ling自拍，她依然親民有求必應。

另外去年12月，高Ling出席完《新聞女王》宣傳後由北京飛赴澳門，航程上瞬間變成粉絲聚會，不少乘客爭著跟高Ling合照，又大讚她靚女。其後高Ling轉載相片兼留言：「三萬呎高空上的合照，謝謝你們！」

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