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喪盡天良︱無良殯儀館老闆夫婦　遺棄近200屍體不火化　僞造骨灰「發死人財」買車享樂

健康資訊 14:30 2024/02/20

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無良殯儀館老闆夫婦遺棄近200屍體不火化，僞造骨灰「發死人財」買車享樂。

離譜！美國一對無良殯儀館老闆夫婦，被警方發現遺棄近200具遺體，多具遺體已經腐爛，部分更可追溯至2019年之久。經調查，這對夫婦在收取遺屬費用後未將遺體進行火化，而是用以買車、奢靡享樂，甚至向遺屬交予並非親人骨灰的「物料」，被控約190項虐待屍體、5項竊盜、4項洗黑錢及50多項偽造罪名。

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綜合外媒報道，2023年10月，美國警方在科羅拉多州的「Return to Nature」殯儀館附近，發現至少189具遺體，當中不少已經腐爛，部分更於2019年已經死亡卻至今無火化或下葬。殯儀館老闆夫婦Jon Hallford及Carie Hallford被捕，於2023年12月各被控約190項虐待屍體、5項竊盜、4項洗黑錢及50多項偽造罪名。

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收取遺屬費用「發死人財」 買車享樂僞造骨灰

聯邦調查局（FBI）接手調查事件，並在本月8日公佈更多案情細節。FBI指出，犯罪夫婦在收取遺屬費用後，沒有將遺體火化或下葬，而是將錢財用以購買2輛車、加密貨幣、吃了一頓1,500美元（約1.1萬港元）的大餐及購入其他個人物品。

2020年時，丈夫Jon Hallford因擔心行徑敗露，建議將衆多屍體丟進一個大洞中，再用化學品處理或放火焚燒；又向遺屬謊稱他們的親人已經妥善火化處理，交予並非親人骨灰的「物料」。如今事件被揭發，受害家屬需苦尋死去親人的「下落」。

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