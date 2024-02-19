【醫療券】長者醫療券擴大適用於5間内地醫院及2間牙科診所　料第3季起開展服務

▲ 「長者醫療券大灣區試點計劃」新增5間綜合醫院和2間牙科醫療機構試點。（朱永倫攝）

醫衞局今日（19日）公布「長者醫療券大灣區試點計劃」詳情，新增位於中山、南沙、東莞等的5間綜合醫療機構；及鄰近羅湖口岸和高鐵福田站的2間牙科服務機構試點，期望今年第3季陸續開展服務。局長盧寵茂強調，計劃初心是方便在大灣區養老及居港長者，沒有設KPI，「服務好唔好由香港老人家講嘅算數。」

▼ 點擊圖片放大 +2

實施約15年的長者醫療券計劃，將再有新發展。盧寵茂宣布，將擴展長者醫療券在內地大灣區城市的使用範圍，計劃在今年第3季加入5間綜合醫療機構和2間牙科服務機構試點，以覆蓋大灣區核心城市，沿珠江三角洲江邊設置服務點，方便在大灣區養老的港人。

新增5間綜合醫療機構

中山大學附屬第一醫院

中山大學附屬第一醫院南沙院區

中山陳星海中西醫結合醫院

東莞東華醫院

深圳和睦家醫院

新增2間牙科服務機構

深圳愛康健口腔醫院

深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部

▲ （醫衞局資料）

▲ （醫衞局資料）

盧寵茂稱，連同目前涵蓋的港大深圳醫院，及港大深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心，日後將增至7間綜合醫療機構，參與長者醫療券大灣區試點計劃，做到灣區全覆蓋，更好關愛在大灣區養老的長者；2間牙科機構則位近深港口岸，方便居港長者，為他們提供更多牙科服務選擇。

盧寵茂形容，計劃有4項突破，包括首次衝出香港和深圳，地點屬灣區核心城市全覆蓋；首次有非港資内地三甲醫療機構參與；首次有民營機構參與；及特別選定牙科專業醫療機構參與。當局下一步將開始準備工作，包括人員培訓、 財務安排及電腦系統對接，預計今年第3季實行。

他又稱，目前估計有約8.8萬名香港長者在大灣區養老，本港則有170萬長者符合醫療券資格。隨著兩地交往頻繁、港人認可內地醫療水平，在港大深圳醫院使用醫療券的就診人次自2015年起持續上升，在過去8年，共有約16.5萬就診人次使用，金額達5,179.4萬元，至今未曾出現嚴重問題，政府將繼續把關。

收費方面，醫衞局副秘書長李力綱指，醫療券只適用於指定基層醫療服務，收費會嚴格跟隨內地監管水平，普遍低於香港價格，試點機構不可因醫療券而增加收費。

至於如何選出上述新試點，他稱，8大考慮因素包括地理位置、是否獲廣東省衞健委推薦或支持、在過去三年沒有嚴重違規紀錄等；又說局方尋求了廣東省衞健委意見和前往實地考察，衛生署亦向超過6,000間醫療機構發問卷調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心