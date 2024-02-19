  • 25°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 14:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療券】長者醫療券擴大適用於5間内地醫院及2間牙科診所　料第3季起開展服務

社會 14:13 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

「長者醫療券大灣區試點計劃」新增5間綜合醫院和2間牙科醫療機構試點。（朱永倫攝）

醫衞局今日（19日）公布「長者醫療券大灣區試點計劃」詳情，新增位於中山、南沙、東莞等的5間綜合醫療機構；及鄰近羅湖口岸和高鐵福田站的2間牙科服務機構試點，期望今年第3季陸續開展服務。局長盧寵茂強調，計劃初心是方便在大灣區養老及居港長者，沒有設KPI，「服務好唔好由香港老人家講嘅算數。」

點擊圖片放大
+2

實施約15年的長者醫療券計劃，將再有新發展。盧寵茂宣布，將擴展長者醫療券在內地大灣區城市的使用範圍，計劃在今年第3季加入5間綜合醫療機構和2間牙科服務機構試點，以覆蓋大灣區核心城市，沿珠江三角洲江邊設置服務點，方便在大灣區養老的港人。

新增5間綜合醫療機構

  • 中山大學附屬第一醫院
  • 中山大學附屬第一醫院南沙院區
  • 中山陳星海中西醫結合醫院
  • 東莞東華醫院
  • 深圳和睦家醫院

新增2間牙科服務機構

  • 深圳愛康健口腔醫院
  • 深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部

（醫衞局資料）

（醫衞局資料）

盧寵茂稱，連同目前涵蓋的港大深圳醫院，及港大深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心，日後將增至7間綜合醫療機構，參與長者醫療券大灣區試點計劃，做到灣區全覆蓋，更好關愛在大灣區養老的長者；2間牙科機構則位近深港口岸，方便居港長者，為他們提供更多牙科服務選擇。

盧寵茂形容，計劃有4項突破，包括首次衝出香港和深圳，地點屬灣區核心城市全覆蓋；首次有非港資内地三甲醫療機構參與；首次有民營機構參與；及特別選定牙科專業醫療機構參與。當局下一步將開始準備工作，包括人員培訓、 財務安排及電腦系統對接，預計今年第3季實行。

他又稱，目前估計有約8.8萬名香港長者在大灣區養老，本港則有170萬長者符合醫療券資格。隨著兩地交往頻繁、港人認可內地醫療水平，在港大深圳醫院使用醫療券的就診人次自2015年起持續上升，在過去8年，共有約16.5萬就診人次使用，金額達5,179.4萬元，至今未曾出現嚴重問題，政府將繼續把關。

收費方面，醫衞局副秘書長李力綱指，醫療券只適用於指定基層醫療服務，收費會嚴格跟隨內地監管水平，普遍低於香港價格，試點機構不可因醫療券而增加收費。

至於如何選出上述新試點，他稱，8大考慮因素包括地理位置、是否獲廣東省衞健委推薦或支持、在過去三年沒有嚴重違規紀錄等；又說局方尋求了廣東省衞健委意見和前往實地考察，衛生署亦向超過6,000間醫療機構發問卷調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心

相關文章

【醫療券】大灣區醫療券詳情明公布　希瑪、新風醫療均表示支持計劃
21:07 2024/02/18
【醫療券】大灣區醫療券詳情明公布　希瑪、新風醫療均表示支持計劃
【醫療券】政府：如配偶離世　即使共用醫療券均不能獲取餘額
18:17 2024/01/25
【醫療券】政府：如配偶離世　即使共用醫療券均不能獲取餘額

你可能感興趣

【醫療券】大灣區醫療券詳情明公布　希瑪、新風醫療均表示支持計劃
21:07 2024/02/18
【醫療券】大灣區醫療券詳情明公布　希瑪、新風醫療均表示支持計劃
【醫療券】政府：如配偶離世　即使共用醫療券均不能獲取餘額
18:17 2024/01/25
【醫療券】政府：如配偶離世　即使共用醫療券均不能獲取餘額
公立醫院 羅湖 口岸 中華人民共和國國家衞生健康委員會 醫療券 診所 醫療機構 盧寵茂 西醫 廣州市

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）