【死因研訊】七旬翁疑清除膽管石後約3個月不治　家屬供稱死者手術心臟出現問題

▲ 曾慶衍今出庭作供。（梁錦麟攝）

七旬退休老翁於2020年確診前列腺癌後發現有膽管石，在瑪麗醫院接受內窺鏡逆行胰臟管造影術（下稱ERCP）失敗，隨後發現心臟出現問題，再進行在「通波仔」手術，最終於入院後約3個月離世。死因庭今（19日）展開研訊。死者兒子供稱，死者接受ERCP後十二指腸穿洞，進行「通波仔」手術後，再切除胰臟及脾臟。前特首曾蔭權兒子，瑪麗醫院外科部顧問醫生曾慶衍作供稱，當時曾安排死者進行ERCP，嘗試以內窺鏡疏導膽總管，「如果唔做，粒石（膽管石）會係計時炸彈」。

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終年74歲的男死者林國昭於2020年確診患前列腺癌後，再發現有膽管石，隨後在同年8月25日於瑪麗醫院接受ERCP，手術最終失敗，林先後切除十二指腸、胰臟及脾臟，以及進行「通波仔」手術後，最終於11月17日離世。

死者兒子林文偉供稱，死者為退休人士，生前有輕微高血壓，於2020年確診患前列腺癌後，曾到養和醫院進行電療，治療期間發現有膽管石，於是前往瑪麗醫院，就膽管石進行治療。

林文偉續指，死者於2020年8月25日於瑪麗醫院接受ERCP，惟最終手術失敗，死者翌日出現發燒、腹痛，及後發現十二指腸穿洞。死者之後再進行取出膽管石手術，至9月21日因胸口痛而進行核子測試，經測試後，醫生稱可以進行手術切除十二指腸，手術最後成功，惟死者手術後心臟變差。

林文偉續指，死者在7天後因心臟問題進入深切治療部，於9月30日進行「通波仔」手術，死者在9天後出現內出血，需進行手術切除胰臟及脾臟，醫生兩天後稱死者有左腦缺血中風。死者於11月2日轉至加護病房，其間出現肺積水，最終11月15日再轉至深切治療部，兩天後離世。

前特首曾蔭權兒子，瑪麗醫院外科部顧問醫生曾慶衍作供稱，當時曾安排死者進行ERCP，嘗試以內窺鏡疏導膽總管，「如果唔做，粒石（膽管石）會係計時炸彈」。曾供稱，以往曾處理ERCP的後續治療，亦曾參與切除死者膽囊手術。

曾續指，死者於8月25日進行ERCP前曾簽署同意書，當中列明有小腸穿洞等風險。曾另同意當時除可以進行ERCP外，亦可以全身麻醉進行微創手術，惟進行微創手術的步驟會較長，入侵性亦較ERCP高。

研訊下午續。

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記者：梁錦麟