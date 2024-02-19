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楊潮凱宣布太太有喜　再做爸爸：辛苦你喇老婆永遠愛你

娛樂 14:52 2024/02/19

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楊潮凱再做爸爸。

楊潮凱再做爸爸！現年39歲的楊潮凱出名是愛妻號兼好爸爸，他在2013年12月20日與交往11年的圈外初戀女朋友江玉儀結婚。在2018年，楊潮凱太太誕下女兒Catharine，升呢成父母。有女萬事足，潮凱更不時上載與女兒的合照，十分溫馨。

而Catharine將升呢做家姐，潮凱在今日（2月19日）於個人社交平台上載超聲波掃描圖宣布太太有喜將生龍B，寫道：

唔知係唔係每一個女孩子都有想做家姐嘅願望，
我好記得每一年CatharineBB生日都會同我地講，
佢好想要個細佬或者妹妹，
唔知係咪吸引力法則呢？
今年終於俾佢恨到喇！😍

我正式宣布：「我地（哋）又做爸爸媽媽喇！
CatharineBB做家姐喇！🧒🏻👶🏻」

辛苦你喇老婆，我會永遠愛你😘
I LOVE YOU!

#楊生楊太楊小姐 #CatharineBB #家姐仔 #我相信CatharineBB會係個好家姐

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潮凱不想錯過孩子成長階段

一向人緣不俗的潮凱獲圈中人包括龔嘉欣、趙希洛、黃嘉雯、湯洛雯、何依婷、余香凝、陳自瑤、江嘉敏、朱智賢等紛紛送上祝福。

暖爸潮凱曾接受TOPick訪問表示當年女兒初生時最難湊，不過他不願請工人，與太太捱眼瞓餵奶、換片、沖涼一腳踢。

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因為他覺得女兒的成長階段一去不復返，所以非常珍惜與女兒的相處時光，一收工就回家陪妻女，特別享受與女兒互動，看著她慢慢學習，令阿凱很有成功感，說：「女兒13個月大時，開始拖著我踏出每一步，跟著識行識走。這份成長片段，比我做到主角更珍貴，因主角之後仍有機會做，但女兒學行轉眼就過。」

相信將來太太誕第二胎，再做爸爸的他也會繼續落手落腳湊BB。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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