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升中面試︱考時事重英語能力　董玉娣校長提醒一個對答大忌

升學教育 09:00 2024/02/20

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董玉娣校長分享，升中面試重視時事和英語能力。

【升中面試/中一面試/面試貼士/校長訪問/保良局董玉娣中學/屯門區/BAND1中學】保良局董玉娣中學（下稱董中）屬屯門區內名校之一，學生在公開試成績出色，且大學升學率亦相當理想，因此每年的中一自行收生激爭都很激烈，校長劉子聰分享升中面試貼士，提醒學生一個面試大忌。

劉子聰校長提醒，學生必須充分準備以英語面試，並在面試過程展現自信。（陳慧安攝）

升中收生準則

董中的中一自行收生學額40個，惟每年都有約300至400人參與面試，即平均9至10人爭一個學額，收生準則及比重分為以下3部分：

  • 教育局成績次第及小五、六校內成績：50%
  • 課外活動表現及成就：25%
  • 面試表現：25%

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升中面試形式

董中的中一面試會以單對單形式，以英文和普通話進行，不設小組面試。面試內容涉及學術問題，包括中、英、數3個主科，另有開放式問題，例如自理方面、新聞時事、日常生活等，學生宜事先作準備。

學生必須充分準備以英語面試，並在面試過程展現自信，且一定要留意時事新聞。劉校長提醒，學生在面試過程中，盡量不要出現「Dead air」，當不遇到不懂回答的題目時，學生如何處理是關鍵。

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升中面試大忌

劉校長坦言，有些面試題目可能連老師也未必識答，是否說出正確答案並非最重要，反而學生如何反應，是否有良好的對談禮儀是面試重點，例如聽不清楚老師問題時，應如何反應、如何反映，互動交流時有沒有自信等，都是評核範疇。

劉校長寄語家長和學生，選校「唔好只睇係名校就揀，適合自己嘅學校就係名校」。而有意入讀董中的學生，「唔好諗住只讀書就好」，因為董中的文化是不希望學生只讀書，更鼓勵學生多參與不同活動，豐富書本以外的經驗，如果只想專注讀書，可能未必適應。

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記者：胡藹玲

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