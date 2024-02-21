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胃癌風險︱女子曾染幽門螺旋桿菌　過年喝酒嘔出黑褐色嘔吐物　揭患胃癌疑3大因素惹禍【附胃癌6大常見症狀】

都市病 21:35 2024/02/21

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只有自己最清楚身體的轉變，一旦發現不妥，切勿諱疾忌醫。內地一名33歲女子多年前曾感染幽門螺旋桿菌，幾年間曾多次復發，但不以為然。在去年團年飯局後，她驚吐出黑褐色嘔吐物遂求醫，證實患上早期胃癌。幸好及早發現及治療，她反思過去的不良生活習慣，或是導致她患癌的主要原因。

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多次感染幽門桿菌

33歲事主在社交平台「小紅書」分享患癌經歷，反思過去的生活方式增加患癌風險。女事主早在2015年確診感染幽門螺旋桿菌，當時曾照胃鏡發現胃食道輕微糜爛，患上胃炎，需要服用抗生素，完成療程後亦有覆診。

自第一次感染幽門螺旋桿菌康復後，她一直有「頂胃」的問題，經常出現胃脹、胃氣打嗝，早上起床刷牙容易有胃酸倒流，但沒有明顯胃痛。根據過往經驗，她當時懷疑是幽門螺旋桿菌復發，故此自購抗生素殺菌，其後亦沒有再求醫跟進。

2022年，女事主因膽結石而切除膽囊，術後再次發現幽門螺旋桿菌復發，遂由醫生處方再服用抗生素殺菌。

過節大吃大喝後 吐出黑褐色嘔吐物

自從切除膽囊後她滴酒不沾，惟在去年農曆新年前夕的團年飯局上，女事主與家人過節一時興起，終破戒喝了一點白酒，亦吃了燒烤送酒。當時身體沒有異狀，女事主心想「感覺自己狀態很不錯」，酒後亦非常清醒，也沒有嘔吐。到了翌日下午，女事主身體開始不適，

「有點像醉了的感覺，有點想吐，發冷，全身乏力，當時還在開玩笑說『昨晚喝酒今晚才醉』。」

女事主睡了一會，醒來時上吐下瀉，頻繁嘔吐期間，更吐出黑褐色嘔吐物。家人見她面色不妥，遂第二天早上將她送院。醫生起初診斷她為急性腸胃炎，開藥後讓她回家休養。服藥後腸胃炎症狀慢慢消退，但隨後幾天開始出現胃痛，指「一吃東西就會加劇疼痛」。女事主回想起幾天前的黑褐色嘔吐物，擔心是食道出血所致，於是決定照胃鏡深入檢查求個安心，沒想到一照就驗出罹患胃癌早期。

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反思3大原因致癌

幸好及時發現，女事主立刻被安排做手術切除三分之二的胃部，慢慢康復當中。她反思患癌的原因，綜合以下3大原因致癌：

1. 飲食習慣

她喜歡吃重口味和刺激性的食物，如大油、大麻、大辣等，亦喜歡吃醃製食品，如泡菜、酸菜等。平日飲食時亦喜歡吃辣吃熱食時，同時喝凍飲。

2. 生活習慣

她從讀書期間至確診罹癌前，從來都不吃早餐。畢業後投身社會工作，生活習慣更加變得不規律，「只有工作沒有生活的狀態，經常開會、加班、捱夜等」，廢寢忘餐。直到夜深肚餓時，就隨便吃一點。多了應酬、吃宵夜，偶爾會喝酒等。

3. 壓力情緒

她表示自己經常想得比較多，凡事想得比別人多，導致長年累月承受壓力。

罹癌前3大徵兆

病發前其實早有先兆。她回憶起當時睡眠質素很差，尤其是2022年下半年開始，經常「睡醒了也會覺得累，喝了咖啡都會覺得睏那種」。同時，她亦經常腹瀉，但她以為是切除膽囊後的後遺症，不以為然。

「見過我素顏的朋友、父母都說我臉色很不好，像生了病一樣。」

她慶幸自己屬早期發現癌細胞，及早治療和休養，慢慢恢復健康。她近來開始健身和跑步，更參加10公里越野賽，身體復原得不錯。雖然偶爾腸胃會有不適，但幸好經醫生檢查後沒有大礙。

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胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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