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【全國兩會】民建聯倡推「新股通」　冀明確香港作為內企境外上市第一選擇地

政治 15:28 2024/02/19

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全國兩會下月在京召開，民建聯將提出30項建議及提案。（戴朗希攝）

全國兩會下月在京召開，民建聯將提出30項建議及提案，包括建議推出「新股通」推進股市互聯互通；明確香港作為內地企業境外上市第一選擇地；以及兩地通關便利措施等。

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關於「新股通」，港區人大代表陳仲尼建議在「滬港通」及「深港通」框架內推出，建議參與「新股通」的投資者限制為專業投資者及機構投資者。為進一步提高風險控制，建議為納入「新股通」資格的新股設立市值、盈利、或銷售額等的門檻，要求該等上市公司在市值、盈利、或銷售額達一定要求，才能被納入到「新股通」的範圍內。

港區人大代表黃英豪則希望有關部門在審批內地企業境外上市時，強調香港是第一選擇，鼓勵更多優質國企，以H股的方式到香港上市。並進一步加快審批的進度，爭取更多企業能夠如期來港上市以及研究內地A股優質公司直接來香港作第二上市的可能性。

籲研出台電子回鄉證

另外，民建聯提出關於兩地通關便利的建議，港區人大代表黃冰芬希望增加「24小時通關」關口、延長現有口岸的通關時間為早上6點半至晚上11點半，方便兩地市民的來往、在重建、升級改造或新口岸落實「合作查驗、一次放行」以及中央有關部門研究出台「電子回鄉證」。

民建聯又建議進一步推動《愛國主義教育法》在港落實，港區人大代表陳勇建議增加軍營在重大節日的開放次數；建議為新入職及初級公務員提供實習計劃，允許他們在國家公務員體系任實習生。

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記者：戴朗希

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