【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐

▲ 深圳新風和睦家醫院獲選為長者醫療券服務點之一。（深圳新風和睦家醫院圖片）

醫衛局今日（19日）公布擴大長者醫療券內地使用範圍，增加5間内地醫院及2間牙科診所，包括深圳新風和睦家醫院。新風天域聯合創始人兼CEO、和睦家醫療CEO吳啓楠指，非常高興深圳和睦家能成為醫療券大灣區試點之一，感謝醫衛局、廣東省及深圳市衛健委的信任及支持，將配合政府做好長者基礎保健工作，希望提供額外的便利就醫選擇，同時緩解部分香港醫療壓力。新風天域大灣區首席運營官蕭毅晃透露，或推出長者醫療券折扣優惠套餐。

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目前年滿65歲並持有效香港身份證或入境處《豁免登記證明書》的長者，可使用每年2,000元醫療券，累積上限為8,000元。吳啓楠稱，經商議評估長者醫療需求，長者將可用醫療券支付深圳和睦家門診醫療服務項目，計劃預計今年第3季開始。

他稱，作為立足深圳、連接新風天域旗下香港希愈醫療中心、醫療服務覆蓋大灣區的綜合私立醫院，深圳和睦家成立以來一直都有為香港病患者提供適切醫療服務，累積一定經驗。而為了迎合港人就醫習慣，醫院已配備會講粵語的醫生和護士，增設港人服務窗口；同時設有中英文雙語報告，以便港人回港銜接就醫。

他相信國際認可的「港式醫療服務」，加上部分香港專業醫生團隊定期派駐深圳出診，可惠及更多香港長者，讓他們在深圳也能享受專業、舒適、不擁擠的「一站式」個性化健康管理服務。醫院將全力配合與港府醫療券落實工作，確保各項服務順利啓動。

新風天域大灣區首席運營官蕭毅晃表示，醫療券收費標準與醫院本身收費持平，或會推出長者醫療券折扣優惠套餐。

深圳新風和睦家醫院設有全科、健康管理、牙科、內外科等26個專科服務。長者可通過撥打深圳新風和睦家醫院24小時客服熱綫查詢和預約。

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責任編輯：梁薾心