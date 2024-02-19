【起底】鍾麗玲：私隱專員公署去年共處理756宗起底個案　較2022年減57%

▲ 個人資料私隱專員鍾麗玲（前排左一）今日透露，私隱專員公署2023年合共處理 756 宗「起底」個案。（區綽彥攝）

個人資料私隱專員鍾麗玲今日透露，私隱專員公署2023年合共處理 756 宗「起底」個案，較2022年的1764宗大幅減少57%。

立法會今日召開政制事務委員會會議，選委界議員簡慧敏關注，私隱條例修訂的時間表。鍾麗玲指，正與政府研究修訂私隱條例，包括設立強制性個人資料外洩通報機制、要求資料使用者制訂個人資料保留時限政策、賦權私隱專員判處行政罰款、直接規管資料處理者，以及釐清個人資料的定義等。她指，希望在完成審視和研究工作，向政府提出建議，待政府一籃子考慮。

鍾麗玲又指，2023年，私隱專員公署合共處理 756 宗「起底」個案（包括主動經網上巡查發現的個案及接獲與「起底」相關的投訴），較2022年的1764宗大幅減少57%，主要是由於經網上巡查發現的「起底」個案由2022年的1,134宗大幅下降至2023年的231宗，顯示網絡上的「起底」問題任公署的大力打擊下大大改善。

私隱專員公署就140宗個案展開刑事調查。另外，私隱專員公署共轉介了31宗涉嫌觸犯《私隱條例》第64（3C）條及/或涉及其他《私隱條例》以外罪行的「起底」個案予警方作進一步調查。

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記者：區綽彥