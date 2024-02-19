【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　建議政府持續收集市民反饋

▲ 長者醫療券擴大至適用於5間內地醫院及兩間牙科診所。（梁偉榮攝）

醫衛局今日（19日）公布擴大長者醫療券內地使用範圍，團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊歡迎有關安排，指擴展試點計劃不僅便利長者及時獲得服務，同時有助紓緩本港醫療服務的壓力。

周嘉俊稱，政府透過擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，持續推進跨境醫療協作，善用大灣區醫療服務，讓市民可獲得更多醫療服務選擇；居於大灣區內地城市的長者亦再無需舟車勞頓到香港求醫；同時又有助紓緩本港醫療服務的壓力。

他亦樂見政府策略性採購内地醫療機構的服務，對採購甚麼服務、向甚麼機構採購，以至收費機制都有所考慮。

周嘉俊建議政府未來持續收集信息及反饋，包括市民對醫療服務的需求、服務使用情況，及對服務的評價等，為未來持續拓展相關計劃提供證據支持，貫徹策略性採購的原則，長遠為市民提供更全面、優質的醫療健康服務。

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責任編輯：梁薾心