【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費

▲ 長者醫療券擴大至適用於5間內地醫院及兩間牙科診所。（梁偉榮攝）

醫衛局今日（19日）公布擴大長者醫療券內地使用範圍，團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊歡迎有關安排，指擴展試點計劃不僅便利長者及時獲得服務，同時有助紓緩本港醫療服務的壓力。民建聯衞生事務發言人﹑立法會議員梁熙亦表示歡迎及支持，期望計劃推行後一段時間可總結經驗，盡快進一步擴展更多地區。

紓緩本港醫療服務壓力

周嘉俊稱，政府透過擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，持續推進跨境醫療協作，善用大灣區醫療服務，讓市民可獲得更多醫療服務選擇；居於大灣區內地城市的長者亦再無需舟車勞頓到香港求醫；同時又有助紓緩本港醫療服務的壓力。

他亦樂見政府策略性採購内地醫療機構的服務，對採購甚麼服務、向甚麼機構採購，以至收費機制都有所考慮。

周嘉俊建議政府未來持續收集信息及反饋，包括市民對醫療服務的需求、服務使用情況，及對服務的評價等，為未來持續拓展相關計劃提供證據支持，貫徹策略性採購的原則，長遠為市民提供更全面、優質的醫療健康服務。

梁熙：紓緩「睇病難」問題

梁熙則指，港大深圳醫院牙科服務一直受港人長者歡迎，引入的牙科專業機構均位於口岸附近，不僅方便在內地養老的長者，亦讓在港居住的長者有多一個選擇，方便他們享用價格較香港低的跨境牙科醫療，相信有助紓緩香港長者「睇牙難」的問題，希望政府要求機構提高透明度，讓長者在清楚收費下作出決定。

他又指，大灣區較香港大得多，養老港人分布廣，期望計劃推行後一段時間可總結經驗，盡快進一步擴展更多大灣區城市，及當地的「三甲醫院」，甚至其他港人熱門居住地方，如福建省醫院，讓更多北上養老的長者受惠。

他期望今次試點計劃有助讓內地更多醫療機構了解長者醫療券計劃的運作，推行跨境電腦系統對接，為進一步擴展計劃並把長者醫療券在內地的應用恆常化，打下穩固基礎。

另外，梁熙亦關注，早前收在內地養老的長者反映，在香港大學深圳醫院取藥，由於是進口藥物，價格比香港貴3倍，2,000元醫療券很快用完，期望政府定期檢視收費及長者醫療券的金額。

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責任編輯：梁薾心