【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　

▲ 中總會長蔡冠深期望預算案做好開源節流工作。（中總fb影片截圖）

財政預算案下周三公布，中華總商會（中總）月前向港府提交意見書，就公共資源運用、提振營商信心等8大範疇提出35項建議，包括加強打擊各類濫用公共資源等行為、全面撤銷樓市「辣招」等。

對於政府現時面對的財政壓力，中總認為，當局要恪守審慎理財原則，做好管控公共開支工作，並透過加快數字政府建設、推動「精準扶貧」、加強打擊各類濫用公共資源等行為，使資源能用得其所。中總亦建議政府進一步推動發行綠色債券，並善用隧道、收費公路等公共資產，發行基礎設施債券，為政府帶來額外收益。

支持外滙基金增優質港股

提振營商與投資信心方面，中總除了支持全面撤銷樓市辣招，亦認為政府要探討就加強股市流動性推出針對性部署，例如進一步降低股市印花稅、爭取更多海外企業在港上市，並在外滙基金投資組合加大對優質港股的投資比例等，為股市注入更大動力。

中總亦希望政府與工商界攜手做好對外宣傳推廣工作，包括加強對業界參與內地或海外商貿考察、論壇、座談研討等相關活動的財務支持，吸引更多跨國企業和國際投資者到香港經營投資。

中總會長蔡冠深期望預算案做好開源節流工作，透過有效調配公共資源，重點維護及優化提升香港營商與投資環境，同時配合去年施政報告提出各項振興經濟與優化社會民生發展的政策措施。

另外，中總強調，全力支持港府完成基本法第23條立法，為維護國家安全提供堅實法律屏障，提振香港整體經濟與投資信心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希