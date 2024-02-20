網絡熱話 | 親友子女拜年唔叫人　港媽鬧爆公主病︰唔想畀利是

一般父母都會趁着農曆年帶子女到親友家拜年，不過如果子女去拜年時掛住玩手機及不肯叫人，就會引起尷尬場面，所以拜年前，最好先教子女們中國人的傳統習俗及禮貌，並與他們約法三章，這樣就不怕被親友網評「冇家教」。

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鬧爆公主病無禮貌

近日有港媽以「新年流流，親戚個小朋友唔叫人」為題，於網上發文，抱怨親戚的子女拜年時只顧玩手機，不與長輩打招呼，直言「我唔想畀利是佢哋！」，樓主怒指親戚的子女每次來到都從不打招呼，只會板着臉玩手機，她生氣斥︰「未有公主命，先有公主病！一直都無禮貌，父母唔會話佢哋。」

她說自己本來想跟他們斷絕往來，但卻被家中長輩教訓，惟有向網民請教應對方法。有網民指都是父母教出來︰「試過阿嫲話佢地做咩唔叫人，個阿媽話︰人地唔想叫，做咩迫人叫 ，幾威」，有人說若小孩不叫人，可以不給利是。

不過有網民卻提出就當睇戲，不要介懷︰「人哋的家教，教得好唔好，關我乜事？一封利是仔一百幾十，都叫睇咗啲嘢，當買飛睇戲，下年再嚟又當買飛睇續集睇下有無改變。再講，同個小朋友計較，就真係失長輩身份」，也有人提議給孩子利是時，可以祝他們「口齒伶俐」，希望藉此提醒他們要注重禮貌。

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責任編輯：王明芳