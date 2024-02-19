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Do姐赴洛杉磯專訪《沙丘瀚戰：第二部》團隊　鄭裕玲教甜茶講「大家好！」

娛樂 16:27 2024/02/19

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

（左起）奧斯汀畢拿、Do姐、添麥菲查洛美。

鄭裕玲（Do姐）的網上頻道The Do Show在過去在香港採訪了很多世界各地的知名藝人，在最新一集The Do Show內，Do姐親赴美國洛杉磯為電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）進行宣傳訪問。

《沙丘瀚戰：第二章》是根據法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說系列《沙丘魔堡》改編，Do姐除成為全球首批搶先觀賞該電影的觀眾，更親自訪問導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）和眾主演包括「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、辛蒂雅（Zendaya）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、佐斯布連（Josh Brolin）、史戴倫史卡斯格（Stellan Skarsgård）及Dave Bautista。 

【The Do Show】鄭裕玲宣布進軍Youtube界　Do姐邀發哥任嘉賓「世紀CP」合體

Do姐飛往美國洛杉磯訪問《沙丘瀚戰：第二章》團隊。

「甜茶」超可愛

在亞洲乃至全球只有極少採訪名額，每個參與訪問的人也是經過一步步的申請，再精選出來，今次Do姐獲邀參與電影 junket，可說是帶領The Do Show晉身國際外，一向是男神收集之首的Do姐，連排行「全球百大型男排行榜」榜首的麥菲查洛美「甜茶」及「百大全球最具影響力」之一的奧斯汀畢拿都被Do姐以鏡頭捕捉。

訪問中，當Do姐問到Timothee知否自己有一個稱號時，他搶先講出反令Do姐驚喜；而Do姐再問及他獲得「全球百大型男」榜首的稱號有甚麼感受時，甜茶表現得十分意外，他說：「我不知道！但我經常食香口膠練出緊致的下巴。」他與拍檔奧斯汀的反應和互動十分可愛！

（左起）添麥菲查洛美、奧斯汀畢拿。

Do姐獲網民激讚

對於再度參演《沙丘瀚戰》系列電影飾演「采寧」，辛蒂雅表示十分興趣，她說：「這是夢寐以求的角色，透過今次可以更深入了解這些角色。」

而對於新加盟的科倫絲佩芝，她說：「我在看完《沙丘瀚戰》時就萌生了一種 『我想成為一名演員出演這樣的電影』的感覺，後來就問了團隊會否有第二部，然後我就成為了一份子。」 

在影片播出後，從影片中見到Do姐訪問一眾荷里活導演及影星的淡定沉穩，對答自如可見，不少網民都表示十分驚喜，紛紛在影片和Do姐社交媒體貼文下留言：「得到Do姐代表到香港人出去訪問電影人」、「Do姐一直突破自己的舒適圈、嘗試新事物，真的是榜樣」等。

（左起）辛蒂雅、科倫絲佩芝

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撰文 : TOPick柴犬出動

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