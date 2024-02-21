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食用安全｜男子每早低血壓易疲倦　求醫揭肝臟化膿染敗血症　疑誤吃兩種未熟海鮮惹禍

食用安全 14:50 2024/02/21

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台灣一名60多歲男子因為出現低血壓而到急症室求醫，檢查後發現肝臟出現5.3cm的膿瘍，甚至引起嚴重敗血症。

過時過節「食好啲」十分正常，但要注意食物是否徹底煮熟，否則後果不堪設想。台灣一名60多歲男子因為出現低血壓而到急症室求醫，檢查後發現肝臟出現5.3cm的膿瘍，甚至引起嚴重敗血症，詢問後才得知對方過年時吃了疑似沒有蒸熟的海鮮，推測可能因此引發細菌感染。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘近日於個人Facebook專頁分享病例，表示該名男子本身患有腹部淋巴癌，過年前才剛完成化療出院，結果又因為肝膿瘍再次住院，目前正接受抗生素治療。對此錢政弘說明，肝臟是負責人體解毒和殺菌的器官，會出現肝臟化膿（膿瘍）則代表身體的免疫功能較差，通常是因為有糖尿病、慢性肝病、膽結石、肝囊腫，甚至是大腸癌等。

由於男子正在接受抗癌治療，免疫力會變差，特別容易感染細菌，且因為免疫力低下，所以受感染時不會出現典型的發燒或畏寒症狀，可以說「燒不起來」或是「燒在裡面」。男子憶述每天早上都有量血壓的習慣，然而某日起床後卻發現收縮壓只有60，通知家人後便前往急症室求醫。不過他亦表示，自己除了感到很累之外，並沒有其他明顯症狀。

錢政弘指出，男子的肝膿瘍達5.3cm大，引流的膿液培養結果顯示他感染2種細菌；此外，其白血球跌到2000以下，再加上低血壓的症狀，算是嚴重的敗血症。所幸男子警覺性高，及時就醫處理才沒有引發更嚴重的問題。他之後詢問男子的飲食狀況，對方就表示過年的時候吃了九孔鮑魚和蝦，但吃的時候感覺沒有蒸熟，推測是細菌感染的元凶。

他提醒，很多人會在過年的時候準備一些冷凍的海鮮「加餸」，呼籲民眾清洗和烹調的時候，要多留意食材是否新鮮和煮熟，因為帶有病菌的食物除了會造成腸胃炎之外，細菌還有可能沿著膽管跑到肝臟形成膿瘍，尤其過完年後幾天是剩菜加熱進食的高峰期，身體欠佳的人士千萬不要勉強。

未煮熟水產危害

根據食安中心資料，野外捕獲的水產較可能帶有寄生蟲；人工養殖的魚類如投餵的飼料含有寄生蟲，亦有可能受寄生蟲感染。在眾多寄生蟲中，最令人關注的是吸蟲（肝吸蟲和肺吸蟲）、蛔蟲（如廣州管圓線蟲）和縧蟲（如裂頭縧蟲屬）。一些淡水蟹和淡水螺已知分別有肺吸蟲和蛔蟲寄生，而魚類則可能帶有肝吸蟲和縧蟲。

而有害的微生物包括細菌（例如副溶血性弧菌和霍亂弧菌）和病毒（例如諾如病毒）兩種。副溶血性弧菌天然存在於海水（河口和近岸水域）中，難免會有海產受到弧菌的污染。另一方面，鹹水和淡水（例如河流）均有霍亂弧菌的蹤影。諾如病毒則是本港最常見的食源性病毒之一，普遍存在於受污染的海水中。介貝類海產若生長於被污染的水域，受污染的機會就會大大提高。

2大預防措施

食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

1. 避免進食生醃水產

未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

2. 避免進食未煮熟的水產

在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死。

處理海鮮或感染創傷弧菌

此外，本港急症科專科醫生司徒敬豪曾受訪表示，創傷弧菌是食肉菌的一種，亦是常活於和暖海水的細菌，夏天在亞洲地區十分常見。若處理海鮮或在海中嬉水時不慎被生蠔、魚類等海產刺傷真皮，則有機會染上此菌，本港每年都會有1至2個病例。

他續指，一旦感染創傷弧菌，患者有機會出現溶解筋膜、肌肉徵狀，該菌入血後更會引致敗血病，因此醫生往往要與時間競賽。在頭數小時內可用最強勁的抗生素醫治；若未能在24小時內殺菌，則需截肢保命。

據本港衞生防護中心資料顯示，創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」）。壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染。這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命。在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率大約是百分之三十。

壞死性筋膜炎的患者可能會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚可能出現發熱及紅腫，而這些症狀會快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。疼痛的程度可能比可見的皮膚變化嚴重。患者亦可能會發燒、發冷、疲倦和嘔吐。

如進食被創傷弧菌污染的食物，可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

高危人士+8大預防感染貼士

任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士：

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