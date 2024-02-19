兒童肥胖︱研究：兒時肥胖50%機率成年同樣肥　醫生推1飲食習慣半年瘦22磅

▲ 兒童時期肥胖有二分之一的機率變成肥胖成人，台灣兒科醫生指出兒童肥胖與大量攝取含糖飲料有關。（iStock圖片）

不良飲食習慣是兒童肥胖的元兇，並會增加患高血壓、心血管病、糖尿病等疾病風險。不少人以為，小時候肥胖沒關係，長大後自然會瘦下來，但有研究發現，肥胖兒童有50%機率，成年後繼續肥。有醫生向家長介紹一個飲食法，有助控制小朋友的體重。

最新影片推介：

根據2022年「台灣教育部統計處」資料顯示，初中生的肥胖率佔全體17.8％，當中初中男生肥胖率高達21.9％，每5人就有1人屬於肥胖。有研究指出，肥胖兒童有2分之1的機率變成肥胖成人，而青少年時期肥胖，成年後肥胖機率更達3分之2，同時增加患上慢性病，如心血管疾病、糖尿病等風險。

不良飲食習慣成肥胖原因

台灣羅東博愛醫院兒科主任級醫師簡仁宗表示，根據台灣「國民營養健康狀況變遷調查」發現，「家族遺傳」、「生活環境」和「不良飲食習慣」是18歲以下兒童及青少年肥胖的原因。

報告提及，不少家長忽視兒童過胖問題，認為發育時期無需控制食量。簡醫師認為家長應陪伴孩童主動自我認知，以養成良好的飲食和運動的習慣。

含糖飲料導致體重超標

台灣兒童內分泌醫生陳奕成在Facebook專頁上發文，指兒童肥胖率越來越高，與大量攝取含糖飲料有關，常見的手搖飲品、運動飲品及碳酸飲品，均含有大量糖分和卡路里。

他引述《新英格蘭雜誌》（NEJM）2012年一項有關無糖或含糖飲料與兒童體重的研究，結果發現，每天喝250毫升含糖飲料的兒童，與飲用無糖飲料的兒童相比，在皮脂厚度測量、腰圍身高比，以及體脂率等肥胖相關的身體評估上所錄得的數據明顯較高。

陳醫生解釋，含糖飲料中的高熱量容易吸收，卻沒有飽足感，造成總熱量攝入過高的情況。久而久之，攝取過多的熱量便會轉化為脂肪，進而引發兒童肥胖的問題。

醫生推1飲食習慣半年瘦22磅

陳醫生提出，停止飲用含糖飲料可恢復健康。他引述《新英格蘭雜誌》（NEJM）另一篇2012年的研究，團隊針對有飲用含糖飲料習慣的224位肥胖兒童進行調查，結果顯示肥胖兒童每天少喝1.7份含糖飲料，一年後體重減少約2公斤，BMI減少約0.5。

他又分享一宗臨床病例，指一名男童原本每天都飲用2份含糖飲料，在醫生囑咐下改變飲食習慣，徹底戒掉含糖飲料，半年後覆診時，體重竟減少22磅。

他提醒家長關注孩子們的飲食習慣，建議可提供開水、氣泡水等更為健康的替代選擇。如果家長能以身作則，在飲食中一起避免選擇含糖飲料，孩子們自然也會受到影響，更容易改變為健康的飲食習慣。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳