回南天殺到丨食鹽加水拖地會特別快乾？ 化學老師Chemsir拆解謬誤

▲ 天文台預計，連續5日預測濕度高達100%。

回南天又殺到！天文台表示，受海洋氣流影響，廣東沿岸地區潮濕有霧，今日(19日)起連續5日預測濕度高達100%，日間相當溫暖。回南天天氣，家中無論牆身還是地板都有水珠，尤其是地板「濕笠笠」容易滑倒，坊間有指用鹽水拖地其實可有效除濕，究竟有無用呢？TOPick邀請化學老師李偉瀚（Chemsir）拆解當中謬誤。

坊間有人教路，只需在約40度暖水加入一匙鹽，攪拌至充分溶解後拖地，可以有效除濕，原理是食鹽中的氯化鎂和氯化鈣能吸水，在地板乾燥後亦會變成微小顆粒，可延長地面乾燥時間。Chemsir直指，自己從來沒有聽過相關理論，「我相信是錯的！」

回南天鹽水拖地不能有效除濕

ChemSir表示，一般食鹽的主要成分是氯化鈉 (sodium chloride)，成分一定超過 90% 以上，包裝袋的標示上也清晰可見；至於經常用作吸濕的物品，例如吸濕大笨象內的顆粒是無水氯化鈣 (anhydrous calcium chloride)，而食鹽當中沒有氯化鈣。

就算將食鹽溶解於水，然後拖地，即使之後讓水蒸發，但遺留在地板上的食鹽也主要只是氯化鈉，根本發揮不了吸濕的作用。

他續稱，即使食鹽當中含有少量可吸濕的化學物質，但如果只有一茶匙的食鹽，份量實在非常少，再加上其狀態並非無水的狀態，對一般室內環境的吸濕基本上是毫無作用的。

即使是無水氯化鈣，一般也只用於衣櫃或抽屜等有限細小空間來吸濕。如要在居住環境內吸濕，就必須要使用抽濕機，因為居住環境空間比較大。

抽濕機如何能發揮最大功效？

Chemsir表示，抽濕機的原理是，當使用時，室內空氣中的水分會被抽入抽濕機內，室內環境的濕度會相應下降，但大前提是，所有門及窗戶已經關上。

他解釋指，日常居住環境下，並不會長期關掉窗戶的，因此室內的濕度最終也會與外界交接，即使用抽濕機抽濕也只可以維持一段短時間，

一旦開窗後，如果室外環境濕度較高，則室內的濕度也會相應提高，需要重新吸濕。

抽氣扇能抽濕嗎？

Chemsir表示，開啟抽氣扇對抽濕的作用不大，特別是在開窗的情況下。

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責任編輯：鄺嫻