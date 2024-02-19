  • 23°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自資院校】恒大以「智」為年度字　盼政府作明智決定帶香港走出低谷

社會 16:36 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

恒大以「智」為年度字，盼政府作明智決定帶香港走出低谷。（林宇翔攝）

恒生大學今（19日）舉行傳媒新春午宴，校方選出「智」為年度字，希望政府在本港經濟低迷、整體競爭力受挑戰下，作出明智決定，帶領香港走出低谷。

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

何順文指，前年11月人工智能（AI）橫空出世，令學界有點應對不及，但恒大作為首間大學作出回應，鼓勵師生勇於擁抱AI、使用生成式AI，並公布使用指引、措施，希望他們能經過思慮、負責任使用AI 協助教與學。

何順文亦稱，AI有機會引伸濫用、誤用問題，甚至出現不真實、無經過過濾的資訊，因此大眾需有智慧地使用新科技，以提升社會、人文價值，以及社會發展。

本港經濟低迷下，何亦希望官員運用智慧解決問題，為香港尋找發展機遇。

另外，校內約3,000平方米、樓高五層的新綠色教學大樓「創意人文館」已啟用，設有展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室，並配備先進的燈光和音響系統、動畫、電腦、圖像和影片編輯製作設施，將成為人文社會科學學院的教學基地，預料會於3月20日舉行開幕禮。

校內亦已租用約830平方米的西九M+大樓用地作為恒大市區文化中心，用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計今年9月啟用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷

相關文章

【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
今日 15:32
【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
【起底】鍾麗玲：私隱專員公署去年共處理756宗起底個案　較2022年減57%
今日 15:43
【起底】鍾麗玲：私隱專員公署去年共處理756宗起底個案　較2022年減57%
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
今日 15:43
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
【交通意外】屯門2私家車相撞　至少2人受傷送院
今日 16:06
【交通意外】屯門2私家車相撞　至少2人受傷送院
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
今日 16:12
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　

你可能感興趣

【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
今日 15:32
【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
【起底】鍾麗玲：私隱專員公署去年共處理756宗起底個案　較2022年減57%
今日 15:43
【起底】鍾麗玲：私隱專員公署去年共處理756宗起底個案　較2022年減57%
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
今日 15:43
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
大學 恒大 M+ 行政 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）