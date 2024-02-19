【自資院校】恒大以「智」為年度字　盼政府作明智決定帶香港走出低谷

▲ 恒大以「智」為年度字，盼政府作明智決定帶香港走出低谷。（林宇翔攝）

恒生大學今（19日）舉行傳媒新春午宴，校方選出「智」為年度字，希望政府在本港經濟低迷、整體競爭力受挑戰下，作出明智決定，帶領香港走出低谷。

何順文指，前年11月人工智能（AI）橫空出世，令學界有點應對不及，但恒大作為首間大學作出回應，鼓勵師生勇於擁抱AI、使用生成式AI，並公布使用指引、措施，希望他們能經過思慮、負責任使用AI 協助教與學。

何順文亦稱，AI有機會引伸濫用、誤用問題，甚至出現不真實、無經過過濾的資訊，因此大眾需有智慧地使用新科技，以提升社會、人文價值，以及社會發展。

本港經濟低迷下，何亦希望官員運用智慧解決問題，為香港尋找發展機遇。

另外，校內約3,000平方米、樓高五層的新綠色教學大樓「創意人文館」已啟用，設有展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室，並配備先進的燈光和音響系統、動畫、電腦、圖像和影片編輯製作設施，將成為人文社會科學學院的教學基地，預料會於3月20日舉行開幕禮。

校內亦已租用約830平方米的西九M+大樓用地作為恒大市區文化中心，用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計今年9月啟用。

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記者：梁凱婷