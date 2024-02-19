  • 23°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啟德體育園】主場館外牆面板今日完成安裝　2.7萬塊面板隨光線變色如「東方之珠」

社會 16:55 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

啟德體育園主場館外牆所有面板今日已完成安裝。（啟德體育園提供）

啟德體育園主場館外牆所有面板今日（19日）已完成安裝，現階段啟德體育園的建造工程已基本完成約8成半，而整個項目工程亦已進入最後施工階段。作為香港歷來最大型的體育基建項目，啟德體育園各主要設施將於今年年底前竣工並於2025年啟用。

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

以「東方之珠」為設計主調的主場館，其多層立面的表面由約27,000塊不同形狀的三角形鋁質面板組成，設計令外牆顏色能隨著光線切入的角度變化而轉變，呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩，令主場館的外貌增添獨特的視覺效果，同時為九龍東注入現代化和國際化的城市氣息。

在選料方面，項目團隊採用了專有的噴塗技術，令三角形面板表面呈現「珠光」的幻變色彩，同時亦具備自潔功能，能有效減低塵埃和雨水對外牆的影響。

在設計和施工過程中，項目團隊採用數碼化科技，將所有關於外牆工程的元素，包括外部結構、三角形面板的尺寸、各項所需組件如玻璃幕牆、外牆LED燈飾等，事先納入建築信息模型（BIM）中進行數據分析及驗證。經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置後，最終將原需超過47,000多塊三角形面板組成的外牆，減省至約27,000塊，大大節省這座可容納50,000個座位的主場館所需的物料應用和建築時間，並有效控制成本及提升效率。在各方面措施的配合下，整個主場館的外牆面板安裝工程僅需約8個月完成。

啟德體育園項目總監莊澤基（John SHARKEY）稱，主場館外牆工程順利完成， 不僅改寫了維多利亞港的天際景觀，也標誌著落實體育園的發展願景取得了顯著的進展。他表示，十分期待未來可迎接來自世界各地的運動員、體育愛好者和遊客，一同體驗啟德體育園的非凡魅力。

啟德體育園是一個大型綜合體育及休閑娛樂新地標，佔地28公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設有一個可容納50,000萬個座位，並配備開合式上蓋的主場館；一個可靈活配置座位的室內體育館，透過伸縮或移動座位，可配合不同的體育運動，以及舉辦多達10,000名觀眾的活動；並設有一個可容納5,000個座位的公眾運動場。除此之外，園區內亦附設大量的戶外空間、零售和美食海灣。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津

相關文章

【突發消息】李龍基情侶Chris　逾期香港居留1,000日遭調查
今日 15:29
【突發消息】李龍基情侶Chris　逾期香港居留1,000日遭調查
【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
今日 15:32
【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
今日 15:43
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
今日 16:12
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
【自資院校】恒大以「智」為年度字　盼政府作明智決定帶香港走出低谷
今日 16:36
【自資院校】恒大以「智」為年度字　盼政府作明智決定帶香港走出低谷

你可能感興趣

【突發消息】李龍基情侶Chris　逾期香港居留1,000日遭調查
今日 15:29
【突發消息】李龍基情侶Chris　逾期香港居留1,000日遭調查
【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
今日 15:32
【醫療券】深圳新風和睦家醫院：高興成為試點之一　或推醫療券優惠套餐
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
今日 15:43
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
基建 三角形 九龍東 基建項目 啟德體育園 啟德 運動 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）