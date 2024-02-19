【啟德體育園】主場館外牆面板今日完成安裝　2.7萬塊面板隨光線變色如「東方之珠」

▲ 啟德體育園主場館外牆所有面板今日已完成安裝。（啟德體育園提供）

啟德體育園主場館外牆所有面板今日（19日）已完成安裝，現階段啟德體育園的建造工程已基本完成約8成半，而整個項目工程亦已進入最後施工階段。作為香港歷來最大型的體育基建項目，啟德體育園各主要設施將於今年年底前竣工並於2025年啟用。

以「東方之珠」為設計主調的主場館，其多層立面的表面由約27,000塊不同形狀的三角形鋁質面板組成，設計令外牆顏色能隨著光線切入的角度變化而轉變，呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩，令主場館的外貌增添獨特的視覺效果，同時為九龍東注入現代化和國際化的城市氣息。

在選料方面，項目團隊採用了專有的噴塗技術，令三角形面板表面呈現「珠光」的幻變色彩，同時亦具備自潔功能，能有效減低塵埃和雨水對外牆的影響。

在設計和施工過程中，項目團隊採用數碼化科技，將所有關於外牆工程的元素，包括外部結構、三角形面板的尺寸、各項所需組件如玻璃幕牆、外牆LED燈飾等，事先納入建築信息模型（BIM）中進行數據分析及驗證。經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置後，最終將原需超過47,000多塊三角形面板組成的外牆，減省至約27,000塊，大大節省這座可容納50,000個座位的主場館所需的物料應用和建築時間，並有效控制成本及提升效率。在各方面措施的配合下，整個主場館的外牆面板安裝工程僅需約8個月完成。

啟德體育園項目總監莊澤基（John SHARKEY）稱，主場館外牆工程順利完成， 不僅改寫了維多利亞港的天際景觀，也標誌著落實體育園的發展願景取得了顯著的進展。他表示，十分期待未來可迎接來自世界各地的運動員、體育愛好者和遊客，一同體驗啟德體育園的非凡魅力。

啟德體育園是一個大型綜合體育及休閑娛樂新地標，佔地28公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設有一個可容納50,000萬個座位，並配備開合式上蓋的主場館；一個可靈活配置座位的室內體育館，透過伸縮或移動座位，可配合不同的體育運動，以及舉辦多達10,000名觀眾的活動；並設有一個可容納5,000個座位的公眾運動場。除此之外，園區內亦附設大量的戶外空間、零售和美食海灣。

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記者：黃穎津