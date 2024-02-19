爺孫戀丨王青霞黑歷史多籮籮　未婚夫李龍基曾表明唔介意最重要相愛

▲ 李龍基未婚妻又有負面新聞！

李龍基未婚妻王青霞（Chris）今日（2月19日）傳因涉逾期居留逾千日，被入境處調查。據本港法例規定過期居留人士通常會被逐離港，而違例者最高可被判監2年及罰款5萬元。

其實近日Chris是非纏身，傳出假學歷、冒認星二代、網上徵婚後借錢不還﹑又被指將淘貨當成自己的畫作等負面傳聞，而Chris亦已一一澄清，甚至表示會採取法律行動。

自從李龍基爆出與Chris「爺孫戀」後，Chris的負面新聞根本冇停過，最初他聲稱Chris是一名飛機工程師，懂得駕駛小型飛機，Chris又曾透露報讀北京航空航天大學EMBA課程，學習營銷管理，又在社交網透露曾到美國求學，並寫上曾修讀這三間大學：「Leiden University、Stanford University、Pacific States Aviation、Aircraft structural engineering、北京航天航空大學。」

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被指學歷造假

不過隨即她先後被指學歷造假，Chris再公開證書和畢業大合照反擊外界質疑，但上月報道指Chris曾聲稱在美國飛行學校Pacific States Aviation求學，經過求證後，該校明確表示數據庫並無「Wang QingXia」的任何紀錄或會採取法律行動。

Chris又曾自稱在2017年完成北京航空航天大學EMBA課程，但報道指曾該校求證，教職員回覆表示最後一屆課程是在2015年開學，2016/17年度的EMBA課程已停止招生，對Chris無印象，但因學校現時正值寒假，故要到2月才能正式核實其身份。

▲ Chris負面新聞不絕。

被質疑證書真偽

Chris亦曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，獲獎項目顯示為「ARJ21噴氣支線客機工程」。

不過有傳媒翻查資料，主要完成人並沒有「王青霞」的名字，而證實的得獎者包括ARJ21飛機的總設計師、中國商用飛機公司工程總師陳勇，另一主要完成人、獲獎者「副總設計師」田劍波亦表示並不認識王青霞，中國航空學會職員回覆傳媒表示，獎項依據獲獎名單為準。

Chris在網上亦曾展示美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書，但因兩科屬不同學系被質疑證書真偽。

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解釋澄清

隨後，Chris改口稱是修讀史丹福大學的短期課程，報道亦稱翻查史丹福大學工程學院網頁，Chris證書上的機械工程及計算機科學屬兩個截然不同的學系，雖同樣在工程學院，但未見有任何從屬關係。

至於Chris亦對傳媒自稱透過優才計劃來港，李龍基只稱已交由律師處理。

李龍基力撐未婚妻

之後，Chris再爆出其實是「時間管理大師」，在與李龍基交往同時，於美國另有情人並訂婚。之後李龍基接受媒體訪問，承認知道為Chris在美國有位前男友，但解釋「時間線」，表示女友沒有一腳踏兩船，否認自己「戴綠帽」。

李龍基現身胡楓（修哥）的小紅書接受訪問親自回應事件力撐未婚妻，他首先在片中表示：「只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」

而修哥問他近日成為全城討論話題有何感受，李龍基回答：「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」

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