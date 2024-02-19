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明星造型｜薛凱琪最新綠色眼妝惹兩極反應　有人狠批眼腫有人讚似仙子

娛樂 19:09 2024/02/19

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熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

大家覺得Fiona這個綠眼妝好看嗎？

現年42歲的薛凱琪（Fiona）近年轉戰內地發展，先後參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》及《無限超越班》，人氣再度急升，更獲網民封為「香港最後一個少女」。

但因年過40的她依舊擁有一張娃娃臉，但其外貌亦開始屢受質疑，網民指她北上後，容貌N度進化，而且妝容愈化愈誇張，甚至有點走火入魔，她近日的「綠眼妝」就再次惹起熱議！

日前Fiona一身青黃色打扮出席《央視網絡春晚》，除了服裝顏色鮮艷，就連妝容亦跟服裝同色系，用上綠色眼影配誇張假眼睫毛，活像洋娃娃的眼睛。

不過可能眼妝過於鮮色的關係，有網民直指她的妝容「恐怖」，看起來沒有美感兼眼腫腫，誇張的假眼睫毛亦顯得十分俗氣，網民指她整體像一顆檸檬，指她原本可愛的樣子根本駕馭不了這種小清新妝容，紛紛叫她換掉化妝師。

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Fiona仍少女感十足

另一方面，亦有網民力讚Fiona美艷動人，指她少女感十足，絕對可以化鮮艷的妝容，而且還讚她似花仙子，完全沒有歲月的痕跡。

曾被指跟謝安琪和鄭裕玲撞樣的Fiona，之前又被指與范冰冰撞樣，最新就指她像名模熊黛林，似乎Fiona的樣子愈來愈多元化。

其實Fiona近期的造型和妝客都屢被指出事，早前她穿上黑絲拍攝美照，但嘴唇卻異常飽滿，當時網民已經議論紛紛：「而家真係唔係好認得佢個樣…好好地個嘴做乜要豐唇？」還批評她的唇妝顯得雙唇的比例奇怪，上唇變得單薄，下唇卻很厚，網民又表示很想念Fiona初出道的樣子。

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責任編輯：李惠儀

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