賀歲片丨《盜月者》入圍布魯塞爾奇幻電影節　Anson Lo姜濤Edan馬拉松式謝票

▲ 姜濤、盧瀚霆、呂爵安現身戲院向《盜月者》觀眾謝票。

由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、姜濤、張繼聰、白只演出的賀歲片《盜月者》，票房破2千萬大關。

另外，《盜月者》榮幸獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，並獲選今年金馬奇幻影展（第15屆）的「特別放映」，最新再傳來喜訊，《盜月者》入選第42屆布魯塞爾奇幻電影節。

▲ 導演袁劍偉、姜濤、呂爵安、盧瀚霆。（左起）

3日共謝票46場

而《盜月者》團隊連日來四出巡迴謝票，在上周五（2月16日），袁劍偉導演聯同張繼聰與白只作先頭部隊，在剛過去的周末（2月17日）及周日（2月18日），袁劍偉導演再度出擊，率領教主Anson Lo、Edan及姜濤展開馬拉松式謝票活動，3日合共謝票多達46場。

難得有機會與一眾演員近距離互動及分享，觀眾非常踴躍發問，藉此得知更多有關《盜月者》的製作及拍攝花絮，大家更盛讚電影緊張刺激、絕無冷場，5位演員表現出色。

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