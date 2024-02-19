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農曆新年｜封利是畀奶奶被當眾宣讀金額嫌少　新抱一個方法反擊結局大快人心

家事百科 19:17 2024/02/19

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台灣有人妻不忿奶奶每年公開宣讀子女封給自己的利是金額。

台灣一名人妻抱怨，每年新年也會封利是給奶奶，但對方每次都會公開朗讀金額，令到她感到十分尷尬及難堪，而奶奶對待孫兒更是厚此薄彼，令到人妻非常不滿。於是，她決定今年來個大逆轉，結局令人大快人心！

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該名人妻在Facebook群組發帖，稱與丈夫育有兩名孩子，他們一家四口與奶奶、未婚的大姑及小叔同住。她透露，每年的新年前夕，其丈夫與兄弟姊妹也會封利是孝敬奶奶，但對方有一個壞習慣令她一直耿耿於懷。

人妻表示，每次吃完除夕飯，奶奶會當著眾人面前公開宣讀子女封給自己的利是金額。她提到，小叔所封的利是金額比自己多幾倍，但是她強調，撫養兩名小孩的開支大，加上一周5天的晚餐均由她負責準備，而小叔亦不用負擔食、住的支出，所以她認為兩者間的利是金額有差距是相當合理。

不過，令人妻最為介意的，是奶奶對孫兒的「大細超」行為。人妻指出，每逢年初二，小姑會帶孩子前來家中拜年，奶奶會向他們派發利是，但卻從來不會派利是予自己的孩子

對此，人妻感到十分不解，尤其她的孩子是同姓的「內」孫，卻一元也沒有。有一次，人妻更被孩子問道，「為什麼阿嬤有包給姑姑的小孩，卻沒有包給他們」。

為了讓自己及孩子不再受委屈，人妻決定在今年來個大整頓，

今年我跟老公商量，決定從今以後過年不要再包給婆婆紅包，就是要讓婆婆感受一下我每次過年的心情。

看到人妻的故事後，網友們紛紛為她感到不值，不過更多人關注奶奶在失落利是後的反應，她為此特意留言回覆，

氣炸了吧，她每年除夕都超過12點才去睡覺，今年9點半就去睡覺了，這樣你知道她的心情了吧。

不少網民留言指結局大快人心，更有人建議樓主出言反擊，「她活該，你故意在她面前說，你包給娘家多少錢」、「如果是我，我會說，因為你不公平，今年開始不包紅包給你，處理事情，要當面說明白」。

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責任編輯︰王明芳

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