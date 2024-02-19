  • 23°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車主注意】牌照事務處推派籌輪候系統　3月13日起試行

社會 17:20 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

牌照事務處推派籌輪候系統。（資料圖片）

運輸署今日（19日）表示，3月13日起於九龍牌照事務處試行的駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統將擴展至金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處。

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

運輸署發言人表示，使用櫃位服務辦理駕駛執照服務及駕駛考試申請的申請人，如未有網上或電話預約，必須於現場取即日籌號才可使用櫃位服務。4間牌照事務處每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個。即日籌號持有人只需掃描籌號上的二維碼或經運輸署網頁，便可得悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況，適時返回牌照事務處，並按職員指示前往指定隊列使用櫃位服務，無需一直逗留在牌照事務處等候。

除以派發即日籌號取代現行輪候即時櫃位服務外，所有牌照事務處的駕駛執照相關服務安排維持不變。牌照事務處仍會繼續為已於網上或電話預約櫃位服務的市民提供服務。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津

相關文章

【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
今日 15:43
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
【交通意外】屯門2私家車相撞　至少2人受傷送院
今日 16:06
【交通意外】屯門2私家車相撞　至少2人受傷送院
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
今日 16:12
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
【自資院校】恒大以「智」為年度字　盼政府作明智決定帶香港走出低谷
今日 16:36
【自資院校】恒大以「智」為年度字　盼政府作明智決定帶香港走出低谷
【啟德體育園】主場館外牆面板今日完成安裝　2.7萬塊面板隨光線變色如「東方之珠」
今日 16:55
【啟德體育園】主場館外牆面板今日完成安裝　2.7萬塊面板隨光線變色如「東方之珠」

你可能感興趣

【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
今日 15:43
【醫療券】團結香港基金：安排有助紓緩本港醫療壓力　梁熙建議定期檢視收費
【交通意外】屯門2私家車相撞　至少2人受傷送院
今日 16:06
【交通意外】屯門2私家車相撞　至少2人受傷送院
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
今日 16:12
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
運輸署 九龍 沙田 觀塘 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
何守信返港過新年與大姐明敘舊　83歲何B笑容如昔精神十足
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
婚後事丨羅子溢為家人甘做孤獨精　王敏奕突破形象演小三散發嫵媚
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月19日 時間12:05）