【車主注意】牌照事務處推派籌輪候系統　3月13日起試行

▲ 牌照事務處推派籌輪候系統。（資料圖片）

運輸署今日（19日）表示，3月13日起於九龍牌照事務處試行的駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統將擴展至金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處。

運輸署發言人表示，使用櫃位服務辦理駕駛執照服務及駕駛考試申請的申請人，如未有網上或電話預約，必須於現場取即日籌號才可使用櫃位服務。4間牌照事務處每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個。即日籌號持有人只需掃描籌號上的二維碼或經運輸署網頁，便可得悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況，適時返回牌照事務處，並按職員指示前往指定隊列使用櫃位服務，無需一直逗留在牌照事務處等候。

除以派發即日籌號取代現行輪候即時櫃位服務外，所有牌照事務處的駕駛執照相關服務安排維持不變。牌照事務處仍會繼續為已於網上或電話預約櫃位服務的市民提供服務。

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記者：黃穎津