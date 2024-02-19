買錯校區｜新移民媽控訴遭誤導九龍城置業落空 唔怕無書讀即睇深水埗30間小學名單
一名新移民媽日前手抱嬰兒到港鐵粉嶺站的中原分行門外，聯同親友拉起大型紅底白字橫額抗議，指控遭地產經紀誤導，斥資1,650萬港元買入愛海頌頂層特色戶，以為是九龍城名校區，原來屬於深水埗區，連累「3個孩子讀書沒著落」，要求中原退款。其實深水埗區仍有不少好學校，當中有每年爭崩頭的直資名校英華小學，官津校也有不少熱門選擇。
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該名姓李的新移民媽多年前已取得香港永久居民身份證，現從事醫美工作，與丈夫育有3子女，長子讀中學、次女將升讀小學、孻仔年約1歲半，三子女均在香港出生。之前受疫情影響，長子和次女留在內地讀書。去年通關後，李女士認為香港的教育較好，故去年2月來港買樓及為子女報讀學校。
稱買樓十多天後方知買錯校區
李女士聲稱，自己本來想買九龍城名校網的住宅，但被7名職員「圍迫」3個半小時後，最終以1,650萬元購入愛海頌單位，令子女入九龍城名校夢碎。她指該經紀有20年經驗，並於該成交中獲得「幾百萬佣金」。
她日前於粉嶺港鐵站的中原地產分店門口拉橫額，控訴自己被代理誤導，以1,650萬港元買入位於「九龍城名校網」的愛海頌頂層特色戶，可是她聲稱在買樓10多天後，為子女報學校時才知悉愛海頌屬於深水埗區校網，如今連累3子女「讀書沒著落」。
中原：投訴人沒提供證據
就投訴事件，中原法律部回應傳媒查詢指，投訴人於2023年2年中透過中原職員購買愛海頌物業，並與發展商簽署臨時合約。去年2月中原曾向投訴人先後介紹其他樓盤，包括星凱堤岸、維港滙及高爾夫御園，但投訴人與丈夫商議後，仍決定購入愛海頌物業。中原法律部又指，收到投訴時，曾請投訴人提供有關案件的所有證據，例如：與經紀的訊息溝通，但投訴人拒絕。
【九龍區官津小學邊間多測考？】
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深水埗區30間學校名單
雖然深水埗區學校整體名氣不及九龍城區，但仍有不少好學校，家長不怕仔女無書讀。當中名氣最大就是一條龍直資男校英華小學，而聖瑪加利男女英文中小學也是一條龍直資學校。
而深水埗區40校網的官津學校也有熱門之選，包括中華基督教會協和小學（長沙灣）、瑪利諾神父教會學校（小學部）、荔枝角天主教小學、聖方濟愛德小學等，2024/25年度小一自行收生階段都有超收情況，可見學校的受歡迎程度。
深水埗區40校網官津學校：
|學校
|學生性別
|宗教
|中華基督教會協和小學（長沙灣）
|男女
|基督教
|荔枝角天主教小學
|男女
|天主教
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
|男女
|天主教
|聖方濟愛德小學
|男女
|天主教
|大坑東宣道小學
|男女
|基督教
|長沙灣天主教小學
|男女
|天主教
|聖公會基福小學
|男女
|基督教
|聖公會基愛小學
|男女
|基督教
|聖公會聖安德烈小學
|男女
|基督教
|聖公會聖紀文小學
|男女
|基督教
|聖公會聖多馬小學
|男女
|基督教
|五邑工商總會學校
|男女
|不適用
|福榮街官立小學
|男女
|不適用
|天主教善導小學
|男女
|天主教
|香港四邑商工總會新會商會學校
|男女
|不適用
|旅港開平商會學校
|男女
|不適用
|寶血會嘉靈學校
|男女
|天主教
|李鄭屋官立小學
|男女
|不適用
|深水埗官立小學
|男女
|不適用
|深水埔街坊福利會小學
|男女
|不適用
|基督教香港信義會深信學校
|男女
|基督教
【小一自行分配超收學校名單】
小一派位︱2024/25年度小一自行派位九龍區熱門小學 油尖旺觀塘區超收較顯著
深水埗區直資學校：
|學校
|學生性別
|宗教
|英華小學
|男
|基督教
|聖瑪加利男女英文中小學
|男女
|天主教
|嶺南大學香港同學會小學
|男女
|基督教
深水埗區私立學校：
|學校
|學生性別
|宗教
|啟基學校
|男女
|基督教
|九龍禮賢學校
|男女
|基督教
|聖方濟各英文小學
|男女
|天主教
|德雅小學
|男女
|天主教
|崇真小學暨幼稚園
|男女
|基督教
|地利亞英文小學暨幼稚園
|男女
|不適用
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責任編輯：林綺玲