買錯校區｜新移民媽控訴遭誤導九龍城置業落空　唔怕無書讀即睇深水埗30間小學名單

▲ 新移民媽日前控訴遭地產經紀誤導，原本想九龍城置業卻買錯深水埗區。其實深水埗區都有不少好學校，新移民媽不用擔心孩子沒書讀。

一名新移民媽日前手抱嬰兒到港鐵粉嶺站的中原分行門外，聯同親友拉起大型紅底白字橫額抗議，指控遭地產經紀誤導，斥資1,650萬港元買入愛海頌頂層特色戶，以為是九龍城名校區，原來屬於深水埗區，連累「3個孩子讀書沒著落」，要求中原退款。其實深水埗區仍有不少好學校，當中有每年爭崩頭的直資名校英華小學，官津校也有不少熱門選擇。

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該名姓李的新移民媽多年前已取得香港永久居民身份證，現從事醫美工作，與丈夫育有3子女，長子讀中學、次女將升讀小學、孻仔年約1歲半，三子女均在香港出生。之前受疫情影響，長子和次女留在內地讀書。去年通關後，李女士認為香港的教育較好，故去年2月來港買樓及為子女報讀學校。

稱買樓十多天後方知買錯校區

李女士聲稱，自己本來想買九龍城名校網的住宅，但被7名職員「圍迫」3個半小時後，最終以1,650萬元購入愛海頌單位，令子女入九龍城名校夢碎。她指該經紀有20年經驗，並於該成交中獲得「幾百萬佣金」。

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她日前於粉嶺港鐵站的中原地產分店門口拉橫額，控訴自己被代理誤導，以1,650萬港元買入位於「九龍城名校網」的愛海頌頂層特色戶，可是她聲稱在買樓10多天後，為子女報學校時才知悉愛海頌屬於深水埗區校網，如今連累3子女「讀書沒著落」。

中原：投訴人沒提供證據

就投訴事件，中原法律部回應傳媒查詢指，投訴人於2023年2年中透過中原職員購買愛海頌物業，並與發展商簽署臨時合約。去年2月中原曾向投訴人先後介紹其他樓盤，包括星凱堤岸、維港滙及高爾夫御園，但投訴人與丈夫商議後，仍決定購入愛海頌物業。中原法律部又指，收到投訴時，曾請投訴人提供有關案件的所有證據，例如：與經紀的訊息溝通，但投訴人拒絕。

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深水埗區30間學校名單

雖然深水埗區學校整體名氣不及九龍城區，但仍有不少好學校，家長不怕仔女無書讀。當中名氣最大就是一條龍直資男校英華小學，而聖瑪加利男女英文中小學也是一條龍直資學校。

而深水埗區40校網的官津學校也有熱門之選，包括中華基督教會協和小學（長沙灣）、瑪利諾神父教會學校（小學部）、荔枝角天主教小學、聖方濟愛德小學等，2024/25年度小一自行收生階段都有超收情況，可見學校的受歡迎程度。

▲ 深水埗區40校網熱門官津學校之一的中華基督教會協和小學（長沙灣）。（香港經濟日報資料圖片）

深水埗區40校網官津學校：

學校 學生性別 宗教 中華基督教會協和小學（長沙灣） 男女 基督教 荔枝角天主教小學 男女 天主教 瑪利諾神父教會學校（小學部） 男女 天主教 聖方濟愛德小學 男女 天主教 大坑東宣道小學 男女 基督教 長沙灣天主教小學 男女 天主教 聖公會基福小學 男女 基督教 聖公會基愛小學 男女 基督教 聖公會聖安德烈小學 男女 基督教 聖公會聖紀文小學 男女 基督教 聖公會聖多馬小學 男女 基督教 五邑工商總會學校 男女 不適用 福榮街官立小學 男女 不適用 天主教善導小學 男女 天主教 香港四邑商工總會新會商會學校 男女 不適用 旅港開平商會學校 男女 不適用 寶血會嘉靈學校 男女 天主教 李鄭屋官立小學 男女 不適用 深水埗官立小學 男女 不適用 深水埔街坊福利會小學 男女 不適用 基督教香港信義會深信學校 男女 基督教

【小一自行分配超收學校名單】

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▲ 直資名校英華小學位於深水埗區。（香港經濟日報資料圖片）

深水埗區直資學校：

學校 學生性別 宗教 英華小學 男 基督教 聖瑪加利男女英文中小學 男女 天主教 嶺南大學香港同學會小學 男女 基督教

深水埗區私立學校：

學校 學生性別 宗教 啟基學校 男女 基督教 九龍禮賢學校 男女 基督教 聖方濟各英文小學 男女 天主教 德雅小學 男女 天主教 崇真小學暨幼稚園 男女 基督教 地利亞英文小學暨幼稚園 男女 不適用

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責任編輯：林綺玲