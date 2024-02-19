  • 23°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 20:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北部都會區】恒大有意於北都建分校增宿位　計劃推全球房地產課程配合北都發展

社會 19:08 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

校長何順文今（19日）於新春傳媒午宴時指，有意於「北都大學教育城」設分校。（林宇翔攝）

恒生大學有意於「北都大學教育城」設分校，興建教學設施、實驗室及宿舍，校長何順文今（19日）於新春傳媒午宴時指，大學宿位不足限制內地生增長，故進駐北都有助解決土地問題、配合未來發展；不過他強調，校方非常珍惜現址，故不會將整個校園遷入北都。恒大亦計劃推出全球房地產雙學位課程，涉及房地產管理等，配合北都發展。

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」。何順文今表示，恒大已向政府表明有意於北都興建分校，但認為現址「得天獨厚」、「背山面海」，同時往返內地及市區亦十分方便，故不會將整個校園遷入北都。他又稱，原本無計劃自行開發新校園，原因是太多限制、變化，但相信進駐北都與內地合作有好處，可方便兩地人才配合，若政府提供優惠條件供大學與建校園設施，如教學、實驗室、學生住宿，將有利大學未來及長遠發展，解決土地問題。

恒大計劃與美國威斯康辛大學合作推出全球房地產雙學位課程，涉及房地產管理等，亦計劃在經濟及金融學系下，增加房地產副修，何順文表示，北部都會區加速及肯定相關人才需求，而課程有助配合香港長遠發展。

教育局已公布「應用科學大學」要求，並鼓勵院校推出更多應用學位課程。何順文指，恒大的定位為博雅專業大學，非職業導向，盼培育學生具備「可轉移能力」，不會永遠停留在特定界別，並認為專業分析能力更為重要，故無意申請成為應科大。他又認為，每間院校都有其優勢、分工，可以互補，「不會全部做同一樣事情」。

恒大本學年起，獲批准將內地、台灣及澳門學生比例由過往1成增至2成，取錄逾250名來自內地、台灣及澳門的新生，目前佔整體學生逾1成，昐明年收300人，並循逐漸進增加校內、校外宿舍，逐步將比例增至逾14、15%。何表示，恒大希望讓第1年入學的內地新生入住學校宿舍，惟學校宿位不足，限制內地生增長，令人數達至「樽頸位」。他又稱，為更好照顧學生、提供更好的學習體驗，大學無必要、無硬指標要用盡2成限額。

另外，何順文亦透露任期將於今年8月底屆滿，但指「會以學校需要為主」，亦「願意繼續服務大學」，故會延長任期，暫無離職或退休打算。他又稱，正與校董會商議，未知續任年期。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷

有利 北部都會區 大學教育 大學 經濟 地產 澳門 住宿 學校 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道