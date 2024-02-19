【北部都會區】恒大有意於北都建分校增宿位　計劃推全球房地產課程配合北都發展

▲ 校長何順文今（19日）於新春傳媒午宴時指，有意於「北都大學教育城」設分校。（林宇翔攝）

恒生大學有意於「北都大學教育城」設分校，興建教學設施、實驗室及宿舍，校長何順文今（19日）於新春傳媒午宴時指，大學宿位不足限制內地生增長，故進駐北都有助解決土地問題、配合未來發展；不過他強調，校方非常珍惜現址，故不會將整個校園遷入北都。恒大亦計劃推出全球房地產雙學位課程，涉及房地產管理等，配合北都發展。

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」。何順文今表示，恒大已向政府表明有意於北都興建分校，但認為現址「得天獨厚」、「背山面海」，同時往返內地及市區亦十分方便，故不會將整個校園遷入北都。他又稱，原本無計劃自行開發新校園，原因是太多限制、變化，但相信進駐北都與內地合作有好處，可方便兩地人才配合，若政府提供優惠條件供大學與建校園設施，如教學、實驗室、學生住宿，將有利大學未來及長遠發展，解決土地問題。

恒大計劃與美國威斯康辛大學合作推出全球房地產雙學位課程，涉及房地產管理等，亦計劃在經濟及金融學系下，增加房地產副修，何順文表示，北部都會區加速及肯定相關人才需求，而課程有助配合香港長遠發展。

教育局已公布「應用科學大學」要求，並鼓勵院校推出更多應用學位課程。何順文指，恒大的定位為博雅專業大學，非職業導向，盼培育學生具備「可轉移能力」，不會永遠停留在特定界別，並認為專業分析能力更為重要，故無意申請成為應科大。他又認為，每間院校都有其優勢、分工，可以互補，「不會全部做同一樣事情」。

恒大本學年起，獲批准將內地、台灣及澳門學生比例由過往1成增至2成，取錄逾250名來自內地、台灣及澳門的新生，目前佔整體學生逾1成，昐明年收300人，並循逐漸進增加校內、校外宿舍，逐步將比例增至逾14、15%。何表示，恒大希望讓第1年入學的內地新生入住學校宿舍，惟學校宿位不足，限制內地生增長，令人數達至「樽頸位」。他又稱，為更好照顧學生、提供更好的學習體驗，大學無必要、無硬指標要用盡2成限額。

另外，何順文亦透露任期將於今年8月底屆滿，但指「會以學校需要為主」，亦「願意繼續服務大學」，故會延長任期，暫無離職或退休打算。他又稱，正與校董會商議，未知續任年期。

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記者：梁凱婷