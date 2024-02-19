新手媽媽︱懷孕初期症狀不只嘔吐胸痛　拆解孕婦陀B後13大身體變化【附計算預產期方法】

▲ 拆解懷孕初期13個症狀及身體變化，1個方法計算預產期。

【懷孕初期症狀/孕婦/預產期/新手媽媽/產前產後】每個小生命都得來不易，很多求子心切的媽媽，都迫不及待想知道自己是否懷孕。其實婦女懷孕後，身體會出現不少變化，例如月經停止、噁心嘔吐等。TOPick整合懷孕初期13大症狀、處理不適的貼士，以及計算預產期方法，供各位準媽媽參考。

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懷孕初期徵兆

根據香港家庭計劃指導會資料，準媽媽在確認懷孕前，如有不適或反常，可能是懷孕初期的徵象。當中部分徵象與感冒症狀類似，故未經醫生診斷，切勿胡亂服藥。一般來說，懷孕早期會出現下列徵象：

情緒不穩：懷孕最初三個月，孕婦受到荷爾蒙激增的影響，情緒波動較大，加上有些人容易緊張，又可能面對突然而來的胸悶嘔吐，頓時令孕婦心情轉壞。

月經停止：胚胎在子宮著床成長，卵巢會繼續分泌黃體素，便不會有月經。如果月經週期一向有規律，超過10天沒有來經，便有機會是懷孕。

基礎體溫不再下降：基礎體溫是指在靜止狀態下所量度的溫度。女性的體溫有固定週期，由月經完結至排卵日為低溫期；排卵後，黃體素的分泌促使身體細胞新陳代謝，基礎體溫會上升攝氏0.2至0.6度。一旦懷孕，體溫便會一直保持高溫。

噁心嘔吐：大部分孕婦在懷孕初期都會噁心，程度因人而異，特別在早上最易嘔吐大作，多數在懷孕3個月後便逐漸減少。

此外，懷孕後還會出現以下症狀：

乳房脹痛

乳葷增大及色素加深

周圍的皮膚呈現突起的小粒粒

頭暈、乏力

食慾不振、胃口轉變

疲倦、嗜睡

陰道分泌物增多

頻尿

便秘

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驗孕方法

如果月經遲遲不來，或狀似懷孕，婦女可作尿液試驗。孕婦的尿液含有人類絨毛膜性腺激素（hCG），只要使用市面上的驗孕試劑，或到醫務所檢查，便可知道有否懷孕。

此外，懷孕2至4周後，由醫生作血液檢查或內診，能得出可信度極高的診斷。一旦確定懷孕，要及早開始產前檢查，由醫生跟進着身體轉變及胎兒的成長。

懷孕初期不適的處理方法

針對婦女懷孕初期的不適情況，衞生署曾列出多個處理貼士：

噁心及嘔吐

可選擇乾身的食物（如麵包、餅乾）、低脂的食物、含豐富碳水化合物的食物（如飯、麵、薯蓉）和酸味的飲料（如檸檬水、酸梅汁）。避免進食肥膩和煎炸的食物、咖啡、蒜頭及其它香料。

早上慢慢起牀，進食後避免立即刷牙及刷舌頭。打開窗戶以確保空氣流通。要有足夠休息，避免體力透支。

應「少吃多餐」，每兩至三小時要進食一次，千萬不要餓着肚子。盡量在餐與餐之間（即非進餐時）飲用流質，以避免胃脹。

切忌吸煙，家人亦應避免吸煙。盡量減少去人多和空氣混濁的地方。

如情況嚴重，醫生亦會處方止嘔藥物舒緩症狀。

心口灼熱

少吃多餐，慢慢細嚼食物，切忌太急促進食。

避免進食刺激及辛辣的食物。

進食後的一至兩小時內避免躺下或彎腰。睡時墊高頭部。日常穿着鬆身衣物。

切記不要亂服胃藥。服用任何藥物前應先請教醫生。

便秘

每日飲8至12杯流質（例如水、湯或奶），暖或熱的更佳。

增加進食纖維質豐富的食物如全麥麵包、蔬菜、水果及豆類。

維持適量運動，例如散步和游泳。

切記不要亂服瀉藥。

尿頻

切記不要為避免尿頻而限制飲水或進食流質食物，因為若身體缺乏水分，會增加尿道炎的機會。

如被證實患上尿道炎，應按照醫生指示服用抗生素。

若尿道炎持續或有經常性尿道發炎，表示可能患有先天性尿道或腎臟結構異常，應盡早就醫，作出確實的診斷。

計算預產期方法

胎兒通常在懷孕期38至40周內出生，預產期則是懷孕剛滿40周的那一天。然而，只有不足10%的嬰兒真正能在預產期當日出生。

而預產期的具體計算方法是將最後一次來經的月份數字減3或加9；然後再將最後一次來經第一天的日子數字加7。不過，這種計法只適合月經週期很有規律的女士，即月經週期是28天；否則，醫生就需要配合超聲波檢查來計算預產期。

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責任編輯︰王明芳