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【醫療券】深圳紫荊口腔門診部：提供專門導醫服務　計劃推醫療券優惠套餐

社會 17:33 2024/02/19

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（深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部圖片）

醫衛局今日（19日）公布擴大長者醫療券內地使用範圍，增加5間内地醫院及2間牙科診所。其中新增的牙科醫療機構深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部，創辦人朱勝吉指，非常歡迎這項安排，並將全力配合和協助港人及長者接受服務，且透露計劃推出醫療券優惠套餐，以更好地滿足患者需求。

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朱勝吉稱，診所一直致力於為香港以至其他地區的患者，提供高質量醫療服務，非常歡迎港府把診所納為醫療券大灣區試點之一，為了配合和協助港人長者接受服務，將提供專門導醫服務，確保他們在就診過程中感到舒適和便捷。

關於收費標準，診所將遵循相關政策規定，根據具體項目進行定價，價格將因特定情況而有所不同，會盡快公佈相關信息，以讓大了解；同時也計劃推出醫療券優惠套餐，以更好 地滿足患者的需求。

紫荊齒科成立於2010年，是內地首間根據CEPA協議由香港牙醫在內地開設的口腔門診部。定位於為深港兩地居民提供高質素牙科醫療服務，尤其是口腔正畸、口腔種植，及牙周病等專科。

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記者：梁薾心

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