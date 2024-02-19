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【醫療券】深圳紫荊口腔門診部：計劃推醫療券優惠套餐　深圳愛康健洗牙收費約為香港半價

社會 17:33 2024/02/19

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（深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部圖片）

醫衛局今日（19日）公布擴大長者醫療券內地使用範圍，增加5間内地醫院及2間牙科診所。其中新增的牙科醫療機構深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部，創辦人朱勝吉指，非常歡迎這項安排，並將全力配合和協助港人及長者接受服務，且透露計劃推出醫療券優惠套餐，以更好地滿足患者需求。

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朱勝吉稱，診所一直致力於為香港以至其他地區的患者，提供高質量醫療服務，非常歡迎港府把診所納為醫療券大灣區試點之一，為了配合和協助港人長者接受服務，將提供專門導醫服務，確保他們在就診過程中感到舒適和便捷。

關於收費標準，診所將遵循相關政策規定，根據具體項目進行定價，價格將因特定情況而有所不同，會盡快公佈相關信息，以讓大眾了解；同時也計劃推出醫療券優惠套餐，以更好地滿足患者的需求。

深圳愛康健口腔醫院：一般洗牙及補牙收費約為香港半價

深圳愛康健口腔醫院則指，歡迎政府相關措施，期望計劃在第三季甚至更早落實，讓長者於大灣區使用醫療券體驗「平、靚、正」的優質醫療服務，減輕本港醫療財政壓力，亦有效減輕長者醫療負擔，達至雙贏。另希望深圳港大醫院的醫健通跨境病人病歷模式可早日落實至「長者醫療券大灣區試點計劃」的旗下機構，便利長者。

策略及投資總監陳永基說，現時醫院每月平均有1萬名港人接受口腔護理服務，與內地顧客比例各佔一半，主因是由於醫院鄰近邊境口岸，加上香港的牙科服務供不應求，但目前難以估計可使用醫療券後，有多少長者轉到旗下醫院就診，「長者也會考慮價錢、醫療質素、地理位置等。」

他亦說，醫院的服務定價，主要參考內地公立醫院收費水平，一般洗牙及補牙收費，約為香港半價。

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記者：梁薾心

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