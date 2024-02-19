親子好去處 | 奧苗計劃運動嘉年華 近距離接觸港隊運動員

為迎接即將到來的 2024 年巴黎奧運會和第 15 屆全國運動會，由港協暨奧委會香港運動員就業及教育部(HKACED)及港協暨奧委會奧夢成真有限公司呈獻，場地贊助—信和集團旗下屯門市廣場、荃新天地及奧海城全 力支持的年度盛事「 無憂追夢 延續運動緣暨奧苗計劃運動嘉年華」，將於 2024 年 2 月 29 日至 3 月 17 日期間巡迴舉行。

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是次活動旨在延續運動熱，讓大眾近距離接觸港隊運動員及認識運動員最強後盾 HKACED 團隊，藉此鼓勵大眾支持及參與體 育活動， 實現「無憂追夢 延續運動緣」精神！ 是次活動內容精彩，其中包括5大運動體驗區、運動員示範和分享、紀念品換領等，讓大眾全方位感受體育活動的樂趣，絕對是一家大小最佳親子好去處。

▲ 大會邀請到一眾現役及退役港隊運動員出席作運動示範及分享。

處。

▲ 運動員會與大眾近距離接觸，以運動宣揚奧林匹克精神及正面價值。

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