【認知障礙】科大研發一滴血揪出阿茲海默症患者　有望實現全球早期精準檢測及評估新藥成效

▲ 科大研發血液檢測揪出早期阿爾茲海默症患者，準確度近9成。（王韻青攝）

科技大學今日（19日）公布成功開發出準確度高達約9成、能及早揪出阿茲海默症（AD）及輕度認知障礙患者（MCI）的血液測試，針對後者的檢測準確度，更比其他血液檢測方法高出逾20個百分點，更有望實現全球早期精準檢測。率領研究的科大校長葉玉如表示，新技術現已可應用於臨床早期診斷，更有助監察針對早期病人的新藥成效和建立精準有效的個人化治療方案。

由葉玉如率領的國際研究團隊早前完成開發新型血液測試，只需抽取1滴血（少於5微升血漿），即可同時測量21種相關血液蛋白生物標誌物水平變化，從而區分阿茲海默症及輕度認知障礙患者，檢測準確率分別逾96%及87%，其中在針對輕度認知障礙的準確率，更比現有其餘3種血液檢測技術，高出逾20個百分點，新技術更證實同時適用於中國人及歐洲人。

科大生命科學部研究教授傅潔瑜表示，過去不少病人已經「唔記得嘢」才求醫，惜已被界定為中後期阿茲海默症患者，而新研發血液檢測整個流程只需數天便有結果。科大已將技術授權予科大初創公司康至德（Congitact），去年7月起提供血液檢測服務，每次收費約7,000元。

香港神經退行性疾病中心首席科學家葉翠芬表示，正積極與當局商討，讓更多長者進行相關測試。至於本港以外地區檢測服務，葉翠芬稱在每個國家應用研究均需另作申請，並透露營運機構預計最快今明年在內地推出檢測服務。葉翠芬亦建議，有家族病史而未曾求醫，以及55歲以上出現記憶力衰退人士，均可嘗試聯絡營辦方進行血液測試。

身兼科大校長、晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任的葉玉如表示，過往主要靠主觀臨床診斷篩查出早期阿茲海默症患者，新技術簡單精準及低侵入性，能夠為全球阿茲海默症早期診斷提供可行解決方案，是非常重要的里程碑。

葉玉如亦提到，去年7月有針對早期病人的藥物獲批，新檢測技術亦有助醫生選擇用藥，病人毋須掃描腦部，便可透過新技術評估新藥有效性，並開啟精準有效的個人化治療發展方向。科大團隊未來會繼續研發大規模篩查阿茲海默症病人的血液檢測技術，令更多人受惠，更大機會實現健康老齡的普世宏願。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：馮琪雅