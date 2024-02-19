【認知障礙】科大研發血液檢測揪出早期阿爾茲海默症患者　準確度近9成

▲ 科大研發血液檢測揪出早期阿爾茲海默症患者，準確度近9成。（王韻青攝）

科技大學今日（19日）公布成功開發出能夠及早揪出早期阿爾茲海默症、即輕度認知障礙患者（MCI）的血液測試，透過同時檢測21種相關血液蛋白生物標誌物水平變化，準確度高達近9成，同時適用於中國及歐洲人。率領研究的科大校長葉玉如表示，檢測技術現已可應用於臨床早期診斷，亦可監察新藥成效和建立精準有效的個人化治療發展方向。

科大研究團隊開發出一套可測量21種與阿爾茲海默症相關的血液蛋白生物標誌物水平變化的血液測試，在檢測阿爾茲海默症（AD）及輕度認知障礙的準確率，分別超過96%及87%，高於現有其餘3種血液檢測技術的準確率，其中在輕度認知障礙患者的血液測試準確率，更高出超過20個百分點。

科大生命科學部研究教授傅潔瑜表示，過去不少病人已經「唔記得嘢」才求醫，已被界定為中後期，而整個血液檢測流程只需數天便有結果。

科大早前已將技術授權予1間科大初創公司，去年7月起提供血液檢測服務，每次收費約7,000元。香港神經退行性疾病中心首席科學家葉翠芬表示，正積極與當局商討，讓更多長者進行相關測試。至於本港以外地區檢測，葉翠芬稱則需另作申請，營運機構預計最快今明年在內地推出檢測服務。

身兼科大校長、晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任的葉玉如表示，過往主要靠主觀臨床診斷篩查出早期阿爾茲海默症患者，不少人等到出現病徵才求醫，而新技術簡單精準及低侵入性，能夠為全球阿爾茲海默症早期診斷提供可行解決方案，是非常重要的里程碑。

葉玉如提到，最近有針對早期病人的藥物獲批，新檢測技術亦有助醫生選擇用藥，病人毋須掃描腦部，便可透過新技術評估新藥有效性，並開啟精準有效的個人化治療發展方向。科大團隊未來會繼續研發大規模篩查阿爾茲海默症病人的血液檢測技術，令更多人受惠，更大機會實現健康老齡的普世宏願。

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記者：馮琪雅