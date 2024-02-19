【全國兩會】經民聯倡建大灣區自貿合作區　設「負面清單」拆粵港澳貨貿壁壘

▲ 經民聯今日召開記者會介紹「兩會」建議和提案。（區綽彥攝）

全國兩會下月在京召開，經民聯將提出14項建議及提案，包括建議建立「大灣區自貿合作區」，制定粵港澳大灣區版「負面清單」，拆除現時貨物和服務貿易的壁壘和障礙；推動兩地電商合作，打造「香港電商購物節」；統一大灣區知識產權制度等。

經民聯今日召開記者會介紹「兩會」建議和提案，全國政協常委林建岳表示，經民聯的政協委員將有一個聯名提案，建議建立「大灣區自貿合作區」，制定粵港澳大灣區版「負面清單」，爭取在現有各項協議和自貿區「負面清單」的基礎上，整合成為更加開放或最短、最少的粵港澳大灣區版「負面清單」，進一步開放粵港澳三地的市場投資，拆除現時貨物和服務貿易的壁壘和障礙。

林建岳亦有個人的提案，包括深化兩地數字經濟合作，支持香港跨境電子商務發展，建議推動兩地電商合作，打造「香港電商購物節」，同時擴大國家《跨境電子商務零售進口商品清單》的覆蓋門類。

政協委員陳亨利提案，建議完善大灣區物流樞紐，增強冷鏈國際聯運能力，建議在東莞臨時物流園現址附近設立冷庫設施，作先導計劃，讓冰鮮貨品從香港機場直接循海路運往東莞清關，再進入內地市場。

政協委員盧金榮提案建議，統一大灣區知識產權制度，打造香港成為知識產權貿易樞紐，建議推動粵港澳知識產權互認，一站式辦理商標、發明專利等註冊，讓商標和發明專利等的持有人可一站式辦理三地與知識產權相關的事宜。

梁美芬倡修《生育法》 容可生三個或以上

人大代表梁美芬則建議，修改《中華人民共和國人口與計劃生育法》，建議修改第十八條為「國家提倡適齡婚育、優先優育，一對夫妻可以生育三個子女或以上」，讓有條件又願意生育的夫妻可生多過三個子女。

她提到，內地現時不少適婚情侶只拍拖不結婚，成立不到家庭，就不能生兒育女，成為國家問題，其中一個原因，是現時結婚儀式過於隆重，令青年「恐婚」。她又認為，以往一孩政策令家長過於溺愛孩子，令青年更不願意結婚，認為要從教育及社會氣氛上令青年更願意結婚。

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記者：區綽彥