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校長專欄｜為圓孩子心願借用睡覺時間自學扭氣球　母親終成扭氣球專家為孩子樹立堅毅榜樣

升學教育 10:00 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

一位母親為了孩子，從對氣球一無所知到成為扭氣球的專家，更成為學校扭氣球家長義工的導師。

「愛」是一股看不見的力量、愛是一種包容、愛是一種無私的付出、愛是一種動力……

「愛」能激發人們去做各種令人意想不到的事情，父母的愛更是對孩子無私的奉獻。

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這是一個關於一位母親的故事，她為了孩子能享受多一些的愛及多一些的關懷，同時為了滿足孩子對扭氣球的喜愛，從對氣球一無所知到成為扭氣球的專家，更成為學校扭氣球家長義工的導師。這個故事展示了愛的力量和母親的堅持不懈，為了孩子，願意學習和成長。

小時候，當那位母親帶著孩子到主題公園遊玩時，母親注意到孩子對街上別人扭出的氣球表現出濃厚的興趣。然而，在主題公園購買一個氣球，往往要動輒百多元，還要排久等候個多小時。有一次，母親與孩子一起排隊購買氣球時，小朋友在等候過程中表現不耐煩，母親又覺得浪費金錢。於是，母親開始思考如何滿足孩子的願望----她決定自學扭氣球。

母親開始在網絡上尋找相關的學習資源，她發現了許多教學視頻、網上論壇和社群，這些都是她學習扭氣球技巧的寶貴資源。她花了很多時間研究這些資源，並開始對扭氣球的技巧有了初步的了解。於是，她開始買一些廉價的氣球和扭氣球工具，並在孩子睡覺的時候開始練習。

起初，她手忙腳亂，氣球總是爆破或者變形，但她並沒有灰心。她持之以恆地練習，並從每次的失敗中學習。這位母親相信，只要她付出努力，她一定能夠掌握這項技能。經過時間的學習和實踐，這位母親終於成為了扭氣球的專家。她能夠創造出各種形狀的氣球，從動物到花朵，甚至是複雜的場景和角色都能輕鬆完成。

於是，母親扭出各樣的氣球用作獎勵孩子學習，當孩子用心做功課時及考試進步時，母親都會扭出孩子喜愛的氣球以作獎勵。孩子看到母親扭出的氣球時，便充滿了喜悅和驚喜。這位母親的努力不僅滿足了孩子的願望，也讓他們之間的關係更加緊密。母親向孩子展示了愛的力量，讓孩子明白只要我們有愛和決心，我們可以克服任何困難，為我們所愛的人創造美好的事物。

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這位母親不但鼓勵自己的孩子，更加將這份成功的經歷與其他家長分享，積極參加學校的家長義工服務，擔任扭氣球導師，無私地教授其他家長，讓其他家長都可以同樣地成就自己的孩子。

這位母親與其他家長義工們，在學校的節慶活動中都成立學校布置義工團隊，美化校園，為全校學生們帶來無限的快樂。這位母親與其他家長義工們就是本校充滿愛的家長義工團隊，謝謝您們的堅持和愛，成就孩子，成就自己，成為孩子最堅強的支持者和最偉大的人生導師。

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撰文 : 尹淑芬 中華基督教會何福堂小學校長

欄名 : TOPick教評專欄

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