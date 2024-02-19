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【黎智英案】陳沛敏指黎智英喜歡劉細良文章　「較接近民主派的觀點」

社會 17:51 2024/02/19

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，由於黎喜歡時事評論員劉細良的文章，亦曾點名劉的文章，故自己曾將劉的Patreon連結轉寄至《蘋果》前主筆楊清奇，以讓對方了解那些人在Patreon上受歡迎。陳又形容，劉的文章較接近民主派的觀點。

案件今踏入第28天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第7天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

控方展示2020年5月《蘋果》的頭版廣告，當中印有「自由」字樣，以及寫上當自由變成罪，我們已退無可退，控方另展示1則「隔牆有耳」的專欄，題為「五四運動101周年  A1集體二創」，並附上不同以上述「自由」字樣的二創作品。

陳供稱，以她的理解，這是網民在上述廣告上加上自己的創意，隨後有同事看到後覺得有趣，於是發布在「隔牆有耳」上。陳又同意被告黎智英亦有參與二創，但由於這是黎一直的立場，同事或許因此未有將這當成大新聞。陳又指當時有不少人亦有參與創作，黎只不過是其中一人。

控方又引述1段由黎於2020年5月6日發送至前民主黨主席李柱銘的影片謄本，當中李曾稱「蘋果對我嚟講係一個生活方式」等。陳憶述，當時應是《蘋果》報慶，並找了一些名人講述到《蘋果》的看法，亦應該有找名人催谷《蘋果》的訂閱，但未有印象找了那些名人。

控方又展示一段陳與《蘋果》前主筆楊清奇的WhatsApp對話，當中陳曾轉寄時事評論員蕭若元、劉細良，以及作家雲海的Patreon連結。陳供稱，當時《蘋果》開始轉為收費訂閱，故楊都要知道那些人在Patreon上受歡迎。

陳又指，轉寄劉的Patreon連結是因為黎喜歡劉的文章，亦曾點名劉的文章，至於為何轉寄另外兩人，陳則表示已不記得原因了。陳又指，劉的文章較接近民主派的觀點，蕭則會點評時政，對政府較有批判。

聆訊明（20日）續。

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記者：梁錦麟

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