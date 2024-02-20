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食用安全︱夫婦過年中毒送院洗胃　誤將水仙當「蒜苗」加餸　拆解3大特徵助分辨

食用安全 19:20 2024/02/20

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物有相似，誤食可能會中毒。內地一對夫婦過年回家，午餐欲煮小菜拌麵吃，隨手將窗台的「蒜苗」拿來炒菜。豈料，吃完後沒多久，兩人開始嘔吐，緊急到醫院洗胃，發現原來誤吃一種有毒植物。有專家指出，這種植物進食後可於15分鐘在體內毒發，可透過3大特徵分辨。

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誤以為水仙是蒜苗 炒小菜佐麵

綜合內媒報道，杭州一對中年夫妻過年剛從鄉下探親回家，在上周六（17日）中午時分打算煮麵當午餐吃，打開雪櫃欲查看家裡還有哪些食材可以用來烹煮小菜，發現所剩無幾。妻子靈機一動，看到窗台上種了一棵綠油油的「蒜苗」，遂拿來烹煮炒「蒜苗」拌麵吃。

午餐煮好後，丈夫吃了幾口後，向妻子表示炒「蒜苗」的味道有點奇怪，不像平時炒蒜苗。妻子以為是烹煮醬料不同，不以為然，很快與丈夫吃完整鍋麵。不久，二人胃部開始覺得不適，忍不住噁心且開始嘔吐。妻子此時才意識到剛才吃的炒「蒜苗」居然是還沒開花的水仙。兩人帶著水仙互相攙扶來到醫院求醫。

經醫生診斷後，診斷兩人是誤食水仙植物中毒，幸好毒量不多，幫夫妻兩人洗胃和治療後，兩人均脫離危險。

水仙含劇毒 15分鐘可毒發

沒有開花的水仙和蒜苗的外形相似，兩者亦剛好在過年前後開花，容易混淆拿錯來烹煮。據悉，水仙全棵都有毒，誤食後可能引起多種中毒症狀，需要多加警惕。水仙內的毒素會在進食後15分鐘至1小時內於體內毒發，可致消化道和皮膚上不同的過敏反應，亦會刺激中樞系統，導致神經功能受損。

消化道反應：如噁心、嘔吐、流涎、喉嚨有灼熱感、腹痛、腹瀉水便或血便等。主要與進食水仙後其中所含的毒性成分刺激胃腸黏膜有關。

皮膚反應：如皮膚紅腫、疼痛或伴隨灼熱感等症狀。主要與水仙的花、葉中存在刺激性毒素有關，如果接觸皮膚可能會導致皮膚受損。

生理上反應：顫抖、心悸、手腳發冷、呼吸困難和心律不整、血壓下降，嚴重可導致休克等。

3大特徵分辨水仙和大蒜

辨別兩者最明顯和簡單的方法，可以用指甲掐葉子或掰開根莖，蒜葉會有明顯的辛辣味，而水仙沒有。

 水仙大蒜
葉子厚度較厚、較短較薄
根莖形狀圓錐形或卵形，像洋蔥鱗莖是蒜瓣，是短縮莖盤的側芽
氣味無味明顯的辛辣味

有人誤食身亡 

根據醫院管理局「香港有毒植物圖鑑」，水仙鱗莖含有毒成份石蒜科生物鹼，少於一個鱗莖已可引致中毒，徵狀包括接觸性皮膚炎、噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等等，嚴重可致視力模糊、低血壓甚至昏迷，1999年亦曾有英國人食用水仙鱗莖致死。

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翻查資料，本港2014年就有一個4人家庭食用自己栽種的水仙後出現腹痛、嘔吐及肚瀉等病徵，需到醫院求診。衞生防護中心呼籲市民應避免進食水仙，以免中毒。若出現中毒徵狀，應立即徵詢醫護人員的意見，並作適時治療。

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