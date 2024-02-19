方丈尋根丨劉以達感謝星爺慧眼助轉型　由音樂人轉戰文字自資開騷

▲ Bao Bao（左）及鄭嘉嘉（右）都是劉以達今次音樂演出歌手。(攝:朱永倫）

以鼓勵本地觀眾支持本地音樂為宗旨的《麥花臣節2024》，在這個春天將帶來4個不同形式的音樂會，當中在2月底舉行的《 劉以達「尋根」作品展演唱會》頗受樂迷期待。

音樂鬼才劉以達近年轉戰文字界，先後推出兩本自傳作品，都大受好評，今次音樂會更是他自資製作，預告將有多位女歌手同台，一同回顧歷年音樂路。

▲ 參與麥花臣節歌星還有無伴奏組合 SENZA A Cappella 、JC 陳詠桐、陳慧敏及小肥等。

久違現場音樂演出的劉以達（達哥），早前在《麥花臣節2024》記者會上，特別介紹兩位將會同台演出女歌手，一個是新晉女聲Lydia Pau（Bao Bao），另一位曾是幕前歌手，現已轉戰幕後的鄭嘉嘉，二人會擔任特別嘉賓，分別獻唱多首來自達明一派及劉以達個人創作歌曲。

愛跟女歌手合作

除了80年代的達明一派，劉以達這些來曾組過不同樂隊，但主要以跟女歌手合作為主，今次個人音樂會上出現的表演者亦以女聲為主，對女歌手特別鍾情，達哥搞笑道：「因為我陽氣盛嘛。」

他再解釋：「因為達明是我在商業上最成功的樂隊，到自己作其他發展時，如果再跟男性合作，很自然會被外界比較，因此就喜歡找女歌手合作，發揮的空間也會更大。」

▲ 劉以達為自資音樂會，積極宣傳。（攝：朱永倫）

事實在劉以達的音樂歷程中，不乏跟天后級歌手合作機會，包括王菲《流星》、關淑怡《繾綣28800BPS》等，今次鄭嘉嘉和Bao Bao也會演繹這些歌曲，同稱難度甚高。對劉以達來說，歌手要有自我風格，他當然會要求唱歌不能走音，但也可有例外。「有些英文歌詞都不太啱音，但唱出來都好正，所以要看音樂類型和歌手風格。」

鄭嘉嘉十分認同：「達哥是一位音樂大師，對作品有好高要求，但也會鼓勵歌手要有自我風格，給予演繹的空間很大。」Bao Bao說眼中的劉以達則像個孩童：「他有一個真誠的心，寫的每一粒音可以天馬行空，同時亦沿自內心感受，不會夾雜太多計算。」

轉型諧星沒包袱

新一輩樂迷對劉以達的認識，可能更多來自他演出周星馳電影裡的角色，來自《食神》中的「方丈」更成經典，劉以達寫書都是以「方丈」自居，說到跟星爺合作源起，最初也是跟音樂有關。

▲ 90年代轉型做諧星，「方丈」形象深入民心。

他憶述：「有段時候我做很多電影配樂，後來憑《誘僧》拿了金馬獎最佳配樂後，外間把我定了型只做藝術片，商業製作便沒找再我，所以很感謝星爺原先是想找我做配樂。」

劉以達稱當時上星爺公司開會，本來洽談音樂內容，星爺卻突然問他有否興趣幕前客串，覺得他可以扮女人，最後他就在《大內密探零零發》粉墨登場。

由一位本來形象前衛的音樂人，忽然變成搞笑諧星，劉以達卻從沒有心理包袱。「我不會介意（扮女人），覺得又幾好玩，人愈大，愈明白能令別人開心、歡樂，是很幸福的事。而且當時唱片業低迷，工作量減少，恰巧可以轉型去拍電影，深感人生真的很奇妙。」

他還透露，少年時對佛教很有興趣，結婚後才改信基督教，後來再在銀幕上演「方丈大師」，深感這可能是一種緣份。

▲ 早前他把網上發表的自傳文章結集成書，反應理想。

一腳踼自資製作

更奇妙的是，現在劉以達還多了一個作者的身份。自前年起，他在社交平台開始撰寫回憶錄，訴說成長往事及歌曲背後的秘密等，因深受網民歡迎，因此結集成書，先後推出兩本《方丈尋根記》。

劉以達笑稱：「我不敢叫自己做作家，因為這本書有兩位朋友幫我做編輯、資料搜集和整理，主要是想跟樂迷分享一些昔日樂壇的往事，想不到大家那麼喜歡，實在很感恩。」

他指兩本書都是自資出版，雖然銷售反應理想，但他會把收益都放在今次的音樂會上，因此自言仍要繼續捱。「我是一腳踢，由製作、舞台、宣傳等都要兼顧，雖然有壓力，但亦覺十分充實。」身旁的嘉嘉和Bao Bao也感受到達哥的熱誠和魄力，故揚言一定會力撐。

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髮型：Ivan Lee@I.A SALON

化粧：Cosette@eyemakeup

記者:區家歷

