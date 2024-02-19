娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

「想快些拿著獎座跟爸媽合照，因為這榮耀是屬於他們」，今年可說是林子善的豐收年，默默耕耘25年的他於TVB萬千星輝頒獎禮捧走「最佳男配角」寶座，可說證明對其演藝事業一個肯定。林子善接受TOPick專訪，再次感恩父母成就他走演員之路。

事實上，獎項的加持令林子善人氣上升，他卻未有沾沾自喜，只因他銘記父親的教誨，子善說：「父親說過成就愈高的人，腰愈要彎得低，代表待人愈要客氣。」

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林子善：賺錢並非想就得

回帶上月領獎一刻，林子善爆喊說出得獎感言，平復過後他想藉著名氣回回饋社會，說：「可否將愛和正能量宣揚出去呢？這是我最想做的事，並非單純想搵錢，搵錢當然需要，因為都要養妻活兒，但更想藉著得獎的餘溫多做慈善。」

演藝路上浮浮沉沉，令林子善明白「可遇不可求」這道理，說：「並非想就得，賺錢都要配合天時地利人和，譬如導演為何要揀你？化妝阿姐一句話已令你落選，所以做好自己才不會錯失機會，入行初期我已抱著這正向的心態。」

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叩謝父母被指誇張？

當晚台上跪地叩謝父母，子善想表達感恩之心，更想宣揚孝道，說：「沒甚麼比父母更為重要，這獎項的成就一定父母行先，好似種花一樣，沒種子怎會有果實？那一刻想大家看到甚麼是孝道。」

林子善續稱：「我並非做給全世界人看，只想父母知道兒子得到少許成就，是很感恩他們。亦想身邊朋友替他們高興兼讚道『你們好有家教呀』，父母聽到會感欣慰吧，說是為面子也好。」

「眼淚放題」加五體投地，或許予人浮誇造作，林子善卻不在乎外界看法，說：「某些人說攞獎啫，不用跪TVB吧！你點睇就點諗，你點諗就點睇啦，我沒有介意網民留言，只要父母開心便可，我們生存並非為討好別人，你不喜歡就別看，我這樣做又沒有傷害人。」

感激田啟文照顧

除卻父母，林子善慶幸遇上不少伯樂相助，16歲演畢《喜劇之王》獲田啟文（田雞）簽約為周星馳公司旗下藝人。

得人因果千年記，重情的子善不諱言那5年靠田啟文養，此份恩情銘記在心：「收入穩定過政府工呀，記得每年都加人工，加幅還要不少，當時沒錢買電腦，就跟田生說：『我想要部組合式電腦，但不夠錢又無信用咭』，之後田生帶我去碌咭，田生就如我爸爸一樣，至今都稱呼他做老豆。」

這對哎哋父子時有聯繫，原來子善喜愛結交較年長的朋友，他說：「可能我不想行冤枉路，所以喜歡跟著有經歷的人，從而得到一點智慧。」

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稱子華神做師傅

另一位伯樂黃子華同是有歷練之人，當年跟子華神入TVB拍《奸人堅》，讓子善開展拍劇之路，獲獎後他即致電感謝對方。他說：「子華是一個文人，說話很文雅，他說：『首先恭喜你，得到一點成就，我都好高興。』」

子善在子華神身上學到的並非演技，反而是學做人，說：「師父修養很好，他對任何人都一視同仁，不論地位高低都很客氣和友善，我欣賞子華人品好，才稱呼他做師父。」

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林子善：修養比事業重要

至於說到星爺周星馳，除了設計「洪爺」一角令子善闖出名堂，星爺一番話對子善影響深遠。

他憶述：「某日我穿Hip Hop衫現身公司，他望一望我再說：『覺得自己好型呀？』，我就話：『唔係呀』，之後他說：『唔係噃，你覺得自己好有型，咩呀！Hip Hop呀！』，其後星爺叫我專心做演員，別做那麼多古靈精怪的事。」

少年太年輕不明所意，其後子善獲李力持點醒：「他說做演員就如排隊，你挑選一條隊去排，就別多心挑三挑四，否則永遠去不到終點，做演員只管演好戲便可，所以入行至今甚少接綜藝節目，其實當年也不想開茶餐廳，因為自己並非生意人。」

現今終於做出成績來，林子善卻不會由此驕傲，說：「我覺得人品、修養以及處事態度相比事業重要。」

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無意做TVB親生仔

縱然揚言「留住TVB嘅血」，林子善暫無意簽約做「親生仔」，他解釋：「現在的經理人對我有恩，簽約多年我卻幫不到她賺錢，某時候她甚至不收我佣，只因早年我已經『乾塘』，她寧願我養好頭家，趁現在有少許成就，希望繼續跟著她，讓她有餐好飯食。」足見子善為人飲水思源。

不過，林子善喜愛跟TVB幕後團隊合作，愛的是那份人情味，說：「簽不簽TVB並非重點，最重要是心在那裡。我個心就在TVB，跟攞獎沒關係，只因有班好兄弟在。」

為父母置業報答親恩

著緊一班兄弟的生計，當晚頒獎台上的林子善也不怕被取笑出力為TVB𢱑廣告，至於曾否借錢相助兄弟手足，子善卻說：「幫你一次，幫不到你一世，所以在最不如意之時，我沒問任何人借錢，只靠家人和前度的援助，這份人情一世也還不完。」

正如林子善所言，父母恩一世也還不完，現在的他希望努力工作儲錢，將來買樓報答父母。

細心的他說：「想他們由3樓搬到去地下的單位，因為年紀漸大，不想他們行樓梯返家。」最後更哽咽說：「希望父母每天都開心、健康和快樂。」一個人的良好品格，比任何獎項榮譽更值得人尊重。

文：游艾維

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