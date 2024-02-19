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創科達人｜兒時長腫瘤得醫治療立志造福世人　終成呼吸道病毒及流行病學博士後研究員

升學教育 18:33 2024/02/19

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熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

潘駿生（左一）現在擔任博士後研究員，從事研究上呼吸道病毒及流行病學。

別小看自己年紀輕輕，你也可以成為創科達人，運用科技創意，改善人類的生活。香港資優教育學苑透過校友的故事，與你分享創科種子如何在少年階段萌芽，讓資優學生踏上科研路。首先登場的是資優校友潘駿生。

駿生現為香港中文大學醫學院兒科學系博士後研究員。駿生於2014年應考文憑試，屈指一算已是十年前的事了。

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與醫科擦身而過

這位資優大哥哥的科研之路與他的童年經歷息息相關。小時候他下巴曾長了一個腫瘤，幸運地得到一位賢醫治療，從那時起他就立志朝醫學領域邁進。向來成績理想的他，在文憑試放榜前已分別獲得中大醫學院及化學系有條件取錄，但最終成績未逹醫學院的收生要求，與醫科擦身而過。

然而，駿生沒有因此灰心喪志，既然此路不通就順勢而行，緊隨自己對科學的熱誠進發。他於中大完成化學學士課程後轉到醫學院兒科學系進修，並獲得內科科學哲學博士學位。他的習醫之路看似繞了一圈，但最終也冠上博士頭銜成為Dr Pun，現在擔任博士後研究員，從事研究上呼吸道病毒及流行病學。回應他的初心，「當初立志行醫是因為想救人，而現時從事病毒研究的工作，或許可以拯救更多人！」

發明環保電池

不說也不知，原來早在中學階段，駿生的科研潛質已經嶄露頭角。當時他積極參與科研實驗國際比賽，從中學習到如何克服困難及堅持追求真理的精神，並確立投身科研的目標，期望通過科研造福人羣。中四那年，他和兩位中學同學組隊參加2012年的「第六十三屆英特爾國際科學與工程大獎賽」，獲得二等獎。翌年2013年，駿生再度出賽，並獲三等獎。在該項比賽中，連續兩年獲獎實屬罕見。由於表現卓越，獲得以他們的名字命名小行星的資格。

他們發明的「可捲曲光合微生物薄膜燃料電池」，九成製作電池的物料皆可生物降解，成本低至四毫美金。其可任意捲曲、輕薄、在陽光下可持續發電的薄膜一體化設計，為同類生物電池的新創舉，贏得本地、國家及國際的多個獎項。這款電池更可取代成本較貴的太陽能電板，及用於污水處理等領域。

時至今日，駿生鼓勵中三至中六的同學在科研路上勇於嘗試，把握機會勇敢地踏出第一步，在有限的時間、資源和研究力度下，展現最佳的作品參加「少年創科達人大獎」，說不定可以為自己開創新的軌跡！

少年創科達人大獎

若你的子女或學生具備STEAM方面的潛能，歡迎報名參加全港首個 STEAM「選秀」比賽「少年創科達人大獎」。截止時間為2024年4月15日下午5時正。

詳情可瀏覽「少年創科達人大獎」連結
https://www.hkage.edu.hk/article/youngsteam

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撰文 : 黃金耀博士 香港資優教育學苑院長

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